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阿富汗首都喀布爾若陷落 中國可能承認神學士政權

編譯盧炯燊/綜合12日電
阿富汗民兵組織神學士勢如破竹向北部政府軍據點推進，陸續占領多個省會。圖為神學士占領加茲尼後，12日在街頭巡邏。(美聯社)
阿富汗民兵組織神學士勢如破竹向北部政府軍據點推進，陸續占領多個省會。圖為神學士占領加茲尼後，12日在街頭巡邏。(美聯社)

美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)引述消息人士透雼，若神學士攻占阿富汗首都喀布爾，中國準備承認神學士政權；但中國外交部對有關消息拒絕置評。

有關消息指出，若神學士成功推翻獲西方支持的總統甘尼(Ashraf Ghani)政府，中國已做好承認新政權的準備，這個舉動無疑會進一步削弱美國在阿富汗的剩餘影響力，因為美國一直將承認認神學士的合法性作為談判籌碼，若神學士獲得中國率先承認，自然可不再理會美國。

北京過去多次公開要求神學士與甘尼政府達成和平協議，這也是最佳的結局，然而據熟悉中國如何作出判斷的美國消息人士指出，中國情報部門及軍方對阿富汗的最新評估，已讓中國領袖準備正式承認神學士。

分析指出，中國的做法將破壞美國試圖向神學士施壓回到談判桌的努力。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)12日仍說，若神學士要獲得國際合法性，就須將精力投放到和平進程。但看來這已成為無意義的例行說法。

在美國宣布全面撤軍，神學士發動全面進攻時，中國已準確預見局勢的發展，

中國外長王毅7月28日在天津會晤神學士第二號人物、政治委員會負責人巴拉達爾(Mullah Abdul Ghani Baradar)時，將神學士稱作阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，並期望在阿富汗的和平、和解和重建進程中發揮重要作用。巴拉達爾則承諾，決不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情。這亦是雙方的協議。

神學士時代阿富汗的穩定，將是中國最大的利益，這不僅打擊了新疆分離主義及「東伊運」恐怖組織，也將讓中國在阿富汗取得極大的經濟利益。

美國政治風險分析師科爾(Anders Corr)表示，神學士的勝利指日可待，當中國承認其政權時，英國、美國和其他西方國家可能別無選擇，只能與他們的敵人談判。

中國 美國 阿富汗

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