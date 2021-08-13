阿富汗危急 3000美軍馳援 助使館、僑民急撤離

阿富汗民兵組織神學士連日來攻城掠地，政府軍節節敗退，導致數以萬計民眾逃離家園；數個歐洲國家擔心重演難民危機。圖為阿富汗民眾聚集巴基斯坦邊境。(歐新社)

阿富汗 局勢急轉直下，拜登政府研判阿富汗政府可能在30天內垮台，已派遣3000名陸戰隊員到首都喀布爾，協助撤離美國大使館 人員和美國公民 。

神學士勢如破竹向北部政府軍據點推進，陸續占領多個省會，政府軍雖仍在全力保衛南部及西部地區，然而敗象已露，急劇惡化的局勢也讓拜登政府加快撤離計畫。

阿富汗民兵組織神學士勢如破竹向北部政府軍據點推進，陸續占領多個省會。圖為神學士占領加茲尼後，12日設哨卡檢查。(歐新社)

五角大厦發言人柯比(John Kirby)說，部署在中東地區的兩個陸戰隊步兵營和一個陸軍營共約3000人，將在未來兩天內部署到喀布爾國際機場，協助撤離美國人和大使館人員。另有1000人前往卡塔爾，協助處理與美軍合作的阿富汗人申請簽證。

目前仍有4000美軍在阿富汗各地區，陸續作最後階段撤離。為防大使館撤離變成與神學士開戰，一個步兵旅戰鬥隊約3500名士兵已調派到科威特，以便迅速行動。

拜登總統連續在11日晚及12日早上與國家安全顧問會面，同時下令提供額外航班協助與美國合作過的阿富汗人出境；美國大使館也連發多項通知，敦促美國公民立即利用可用的商業航班離開阿富汗。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)宣布約4000名大使館人員，加上約1400名美國公民馬上撤離。但他重申大使館仍然開放，留有核心人員辦公。

美國官員透露，美國首席特使哈里札德(Zalmay Khalilzad)希望從神學士方面獲得保證，若他們接管阿富汗政權並希望獲得外國援助，就不能襲擊美國大使館。

美國官員承認大大高估阿富汗政府軍的能力，以為他們可以應對神學士進攻。圖為政府軍在喀布爾西部備戰。(美聯社)

哈里札德期望說服對方，若希望獲得美國財政及其他援助，必須保證大使館繼續開放及安全。神學士如以武力接管阿富汗政府及攻擊喀布爾，將會失去任何合法性，也失去外國援助。

目前的情況也讓不少人回憶1975年西貢被北越攻占時，在美國大使館的美國公民，搶著從屋頂登上直升機撤離的場景。

美國官員承認大大高估阿富汗政府軍的能力，以為他們可以應對神學士進攻；但這些官員仍辯稱，拜登準確評估：如果美軍繼續留下來，只會陷入阿富汗另一場內戰。