6月390萬人勇敢跳槽 「薪」情變更好

美國經濟反彈，不少人跳槽到薪資更高的工作。圖為北卡州一家餐館跑堂為戶外用餐的顧客服務。（美聯社）

根據「職缺與人力流動調查」機構(JOLTS)的最新報告，6月離職人數又再次上升、來到390萬人；今年4月離職人數曾達到巔峰400萬人，5月雖然微幅下降，但6月又再度上升，逼近最高紀錄；各項報告也分析人力不斷流失最主要的原因，恐怕是許多人在經歷新冠疫情 後，希望能換得待遇更好的工作 。

最新的ADP就業 報告顯示，6月的勞工平均薪資和去年同一時間相比成長1.5%，跳槽的人薪資漲幅更達到5.8%。

自新冠疫苗接種規模擴大、確診人數趨緩後，商業活動也陸續恢復，今夏的職缺數量也不斷增加；不過6月份離職的人卻占離職總人數的69%，情況較嚴重的產業有專業及商業服務、耐久商品(Durable Goods)製造業、公務員，但不包含教育業；而離職原因包括被解僱、資遣和退休。

其他調查也分析勞動人口不斷流失的原因，其中有數據指出，在勞動市場緊縮的條件下，員工有更多籌碼爭取薪資更好的工作；許多雇主也開出各種吸引人才的條件，例如提供更高的佣金、薪資、福利，或更彈性的工作時數；ADP報告中提到，換工作的員工薪資成長將近7%，而「跳槽進大公司的人更是收穫最豐盛的人」。

另一個離職率上升的原因為就業條件不佳，根據最新的數據，全美目前雖然有870萬人失業，但6月份職缺數量已增加至1010萬，創下歷史紀錄，但這不包括那些工作職缺不適合、被降薪或工作時數被刪減的職務；舉例來說，有限的托嬰資源對職業婦女就造成極大的影響，也增加她們回歸職場的難度。

此外，ADP的首席經濟學者妮拉·理查森(Nela Richardson)也表示，民眾對疫情的憂慮和有限的醫療照護資源，仍是阻礙經濟復甦的最大絆腳石。