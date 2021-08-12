通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

美國物價飛漲，而且漲幅不小。圖為兩名顧客在沃爾瑪的貨架前，準備為子女採購開學用品。（Getty Images）

就業數據與經濟同步反彈，部分產業甚至缺工，讓業者祭出加薪；但有線電視新聞網(CNN)報導，由於通膨率上升影響，薪資成長幅度追不上物價上揚的幅度，考慮到此因素後，現在的薪資水平仍比2019年12月那時低，也就是新冠疫情 爆發前夕。

勞工部 勞工統計局的數字顯示，當前招聘的數量達到史上之最，許多企業試圖「加薪搶人」，讓全國勞工薪資水準在3月至6月間成長2.8%。

但另一方面，6月消費者物價指數 (CPI)較5月增加0.9%，較去年同期上揚5.4%，是2008年中以來最大的年增幅度；當前物價上漲的板塊幾乎無所不包，從基礎的能源到家用設備，從食品到房屋，而汽車的價格水平則是史上最高。

哈佛大學經濟學教授佛曼(Jason Furman)衡量二者後就表示，如果將通膨考慮在內後，現在的薪資水平仍然不如2019年12月；佛曼還說：「火熱的經濟造就火熱的物價，而非火熱的薪資。」

疫情間受創最深的休閒及旅宿業是極少數考量到物價後，薪資水平依然提高的行業，考慮到物價後，薪資水平仍比疫情前高1.6%，這是因為此行業勞動力需求孔急。

另一方面，倉儲物流業薪資下降0.6%，製造業下降0.7%，教育及醫療保健業下降0.8%，公用事業從業人員的跌幅則達到1%。

如果考慮物價後，把薪資、福利、保險、退撫等因素納入衡量的「勞動成本指數」(Employment Cost Index)也會顯示，今年第二季的勞雇成本呈現下降趨勢，比疫情前低約2%。

密西根大學7月下旬進行的消費調查也發現，民眾對通膨「有感」而且對此頗為關注，不過該調查也顯示，多數民眾認為通膨大升應該是短期現象，再加上財務狀況改善，因此更能夠接受這種情勢。

學術界對於通膨規模將有多大、將持續多久沒有定論；如果通膨長期嚴重，將會衝擊民生，但如果能夠處在一個溫和的範圍內，將對經濟及勞工薪資成長有益。