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通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

7月物價續漲 通膨壓力仍高 Delta恐擾經濟成長

編譯林育正／綜合11日電
Shake Shack漢堡連鎖店計畫在年底前漲價，幅度由原定的3%提高到3.5%。圖為顧客在佛州邁阿密一家Shake Shack排隊點餐。（Getty Images）
Shake Shack漢堡連鎖店計畫在年底前漲價，幅度由原定的3%提高到3.5%。圖為顧客在佛州邁阿密一家Shake Shack排隊點餐。（Getty Images）

經濟持續復甦，通膨率依然居高不下。勞工部11日發布的資料顯示，7月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲5.4%，與6月的漲幅相同，寫下2008年以來12個月區間的最高紀錄。

儘管如此，物價顯示新冠疫情造成的供給問題已出現趨緩；近期新確診病例的增加，也開始影響部分商業活動。經過季節性調整，消費者物價指出6月至7月上漲0.5%，幅度小於5月至6月的0.9%，但仍大於2000至2019年的平均0.2%。

屏除食物與能源類的核心物價，7月與去年同期相比上漲4.3%，較6月的4.5%略為降溫，單月上漲幅度則是0.3%，略低於過去三個月平均的0.8%。儘管如此，這並非代表通膨趨緩。

傑富瑞集團(Jefferies LLC)首席經濟學者瑪柯斯卡(Aneta Markowska)表示：「這就像氣溫從104度降到101度，依舊居高不下，未來幾個月還是有一定程度的壓力。」

除通膨外，近期Delta變種病毒可能對經濟活動帶來隱憂。西南航空11日就表示上個月出遊旅客和票價超越2019年同期，但最近訂票出現趨緩，取消行程增加，預計將拖累第三季營收。數據公司Earnest Research分析，追蹤信用卡資料，航空旅行開支在7月下旬下滑。機票票價在幾個月的漲價後，也在7月稍微下調，維持在低於疫情前的水準。

Delta變種爆發和重新實施口罩令，也導致外出用餐的人數減少。根據訂位平台OpenTable，餐廳用餐於6月下旬超過2019年同期，但在截至8月10日的一個禮拜間，卻又比2019年減少8%。6月至7月，外食價格被速食價格推升上漲0.8%，為1981年2月以來的單月最大漲幅。

納羅夫經濟顧問公司(Naroff Economics LLC)首席經濟學者納羅夫(Joel Naroff)表示，Delta變種造成的疫情，將使經濟成長放緩，但程度目前還不得而知。他說：「接下來可能是緩步的成長。」

多名經濟學者預期，通貨膨脹率雖然將逐漸下降，但仍將維持在高檔一段時間。據華爾街日報7月對經濟學者進行的調查，年度通膨率將在12月降至4.1%，但高於2019年的1.8%。

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