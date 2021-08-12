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波洛西拒黨內溫和派要求 眾院延後審議基建案

記者張聲肇／綜合報導
眾院議長波洛西11日拒絕黨內溫和派要求，決定延後審議參院10日通過的1兆元基建案。(路透)
眾院議長波洛西11日拒絕黨內溫和派要求，決定延後審議參院10日通過的1兆元基建案。(路透)

眾院議長波洛西11日拒絕黨內溫和派要求，決定延後審議參院10日通過的1兆元基建案；此一決定，更加堅定民主黨進步派的立場：參院案通過3兆5000億元預算案，眾院才票決基建案。

波洛西在全黨議員視訊會議上說，基建案眾院投票將延後；如此一來，可能要等到8月23日眾院暑期休會結束，議員返回華府後才可能。她希望屆時參院已通過包括社區大學免學費、普及幼稚園學前教育、將牙齒與眼睛保險納入聯邦Medicare保險等的預算案。

她一面讚揚拜登和參院兩黨達成協議，通過基礎建設法案，另一面卻指出，1兆元不足以因應氣候變遷等更大的挑戰；她說，經濟不平等、健保落差、勞工權益等迫切問題，必須靠眾院版的3.5兆元預算案才能解決。

參院11日凌晨通過該預算案「立法藍圖」決議案，若參眾兩院能在預算特別委員會上通過「妥協版」，就可繞過共和黨可能施展的「費力把事拖」，靠民主黨在參院的一票優勢，通過全院票決。

波洛西說，「總統說他完全贊同兩黨協議的處理方法......很棒！是有進步，但更大的願景不僅只這樣。」

民主黨內的溫和派為了明年期中選舉的選情，希望眾院儘快就基建案投票表決，但波洛西這麼一延，溫和派如加州眾議員彼得斯(Scott Peters)就很失望。

他在國會8月休會前說，「如果1兆元基礎建設經費案已經都送過來了，我認為，我們就應該投票表決。」

民主黨進步派拿基建案「槓桿」預算案，目的是向選民展現照顧基層及弱勢民眾的決心，以及處理氣候變遷等全球議題的能力，卻遭批評者譏為「綁架」法案。

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