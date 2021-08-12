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參院挑燈夜戰 通過3.5兆元社會安全網預算

記者顏伶如／綜合報導

聯邦參議員11日挑燈夜戰，經歷14小時的表決程序後，在清晨近4時以50票對49票表決通過規模3兆5000億元的預算決議，這項預算藍圖包括免費學前班和社區大學、有薪家事假等新計畫；美國境內數以百萬計的無證移民也將有機會獲取公民身分。

目標在打造聯邦政府近60年來以最大手筆擴大社會安全網(social safety net)的預算法案，立法過程充滿波折；眾議員將提前結束暑期休會，23日回到國會審議預算，兩黨國會議員將在委員會中提出符合政黨願景的預算計畫。

預算藍圖中也包括解決氣候變遷問題，並為醫療照護、托兒、育兒假、延長義務教育等提供經費；絕大多數項目支出的預算將來自對富人及大型企業加稅，各州也將有財務誘因來制定對勞工更友善的法律。

美聯社報導，根據預算計畫，聯邦醫療保險(Medicare)將增加牙齒和視聽力方面的福利；稅額抵減和補貼將使公用事業和產業擁抱乾淨能源。至於疫情期間加強的子女稅額抵減措施，還有聯邦健保補助則將延長。

參院10日通過透過兩黨協商達成的規模1兆2000億元基礎建設法案之後，緊接著進入預算計畫表決，共和黨參議員一致反對。如果民主黨籍眾議員乘勝追擊繼續提案，民主黨國會議員認為，今秋有希望推出拜登總統4兆元經濟計畫的其餘項目草案。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)11日說，希望能在9月15日的那一周之前完成立法。他在記者會上說：「這是美國參議院在很長一段時間以來，意義最為重大的立法日子之一，但接下來仍有一段漫長的路要走。」

舒默表示：「我們辛苦努力了好幾個月，才有今天的結果，我們並沒有任何不切實際的幻想，或許最艱難的挑戰還沒出現。」

同屬民主黨溫和派的的西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)表示，投票支持預算決議是為了讓程序保持進行，但接下來可能不支持為迴避共和黨費力把事拖( filibuster)議事杯葛而通過的昂貴法案。

曼欽11日發表聲明說，如果國會決定另外再花3兆5000億元，將令人憂心，因為將對西維州州民及全國人民都帶來嚴重後果。

為阻止民主黨人的支出計畫，數十名共和黨籍參議員也簽署一項承諾書，宣示今秋美國舉債能力耗盡時，不會同意提升；目前舉債上限為28兆5000億元，若不提高或暫停法定債務上限，可能導致聯邦政府關門或債務違約。    

預算 參議員 民主黨

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