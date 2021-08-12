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基建案過關 展現美國民主可運作「全世界都在看」

記者顏伶如／綜合報導
1.2兆元基建案和3.5兆預算決議案先後在聯邦參院通過，被視為拜登總統的一大勝利。(路透)
1.2兆元基建案和3.5兆預算決議案先後在聯邦參院通過，被視為拜登總統的一大勝利。(路透)

拜登總統第一次宣布與兩黨聯邦參議員組成的協商小組達成協議，將推出規模龐大的基礎建設法案時，他曾強調法案內容將不只到修築道路及橋梁為止。

拜登說，倘若能夠達成協議，將可對美國自己及全世界傳達訊息，説明美國民主確實可以運作；參與推動法案的參議員，也贊同拜登的說法。

民主黨蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)10日說：「我們都知道，坦白講，全世界都在看。」

參院10日以69票對30票通過1兆2000億元的包裹法案，內容將增加聯邦政府重大項目支出，包括道路、橋梁、網路設施及其他公共工程等，範圍遍布全美各地。法案接下來將送交眾院審議。

美聯社分析，拜登曾說在他擔任參議員期間，推動基礎建設「可能是最容易的事」，但原本可能只是一項例行任務，卻凸顯政黨對立的華府，如今立法程序已毀壞，總統及一群核心參議員則下定決心要解決問題。

參與法案協商的兩黨各五名參議員，對於拜登喊出「重建美好未來」(Build Back Better)的目標都有興趣，因為先前出現的幾次基礎建設改革，後來都未能成功。協商小組成員還希望重振民眾的信心，並讓全世界看到美國政府有能力處理龐大問題。

「我們真的體認到，這對國家很重要，我覺得對於制度也很重要。」共和黨協商小組成員之一、阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)日前表示：「讓我感到十分擔心的是，所有人都認為我們已失去功能，因為我們的表現就是這樣，所以證明實際情形並非如此，挺重要的。」

自從拜登上台以來，由參議員組成的不同小團體一直低調進行內部討論，有時也與白宮開會，設法在各種不同議題爭取跨黨派支持，包括調高最低工資、移民及基礎建設等。

參議員 拜登 美國

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