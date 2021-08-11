德州眾院通過逮捕令 逼出走華府民主黨議員復會

美國德州 眾議院議長費蘭（Dade Phelan）今晚簽屬52位民主黨 議員的逮捕令，他們7月為抵制投票 法而出走華府退席加開的臨時會，導致法定人數不足。德州共和黨眾議員稍早投票通過逮捕令。

「達拉斯晨報」（Dallas Morning News）引述費蘭的發言人報導，費倫簽署的逮捕令明天將傳發給眾院警衛官。德州眾議院以80票對12票通過把缺席議員找回來的動議，僅1位共和黨議員反對。

數十名德州民主黨眾議員7月從德州逃到華盛頓，目的是拖過州長艾柏特（Greg Abbott）為了通過投票法案而加開的臨時會。他們認為這項立法會限制投票。

德州民主黨眾議員5月為破壞共和黨表決投票法的計畫而罷會，導致艾柏特須加開臨時會。美國總統拜登（Joe Biden）曾批評該法壓迫選民並「傷害民主」。

這些民主黨議員退席，導致德州眾議院缺乏通過任何法案的足夠法定人數。達拉斯晨報報導，目前至少還有24位德州民主黨議員仍待在華府。

跟據報導，德州眾院民主黨黨團總召特納（Chris Turner）表示：「為了保護我們的選民而造成開議法定人數不足，這麼做完全在我們立法者的權利範圍內。」

特納在聲明中還說：「德州民主黨眾議員決意，盡一切可能來反抗共和黨對人民投票自由的攻擊」。

引發爭議的「參議院7號法案」（Senate Bill 7）被認為可能使通信投票更困難，因內容要求選民須提供更多身分資訊、禁止地方官員寄送不在籍投票申請書給未提出要求的選民，以及廢止延後投票與免下車投票。

支持者說，法案的設計能讓投票更無舞弊疑慮。批評者則說，這會讓少數族裔選民投票更麻煩，而通常這些人都傾向投給民主黨。

「紐約時報」報導，由共和黨掌控全席的德州最高法院今天稍早推翻早前判定艾柏特和費倫無權逮捕缺席議員的裁決，數小時後德州眾議院就通過逮捕令。

從奧斯汀（Austin）出發的德州民主黨議員在華府請求聯邦議員的協助，以阻擋州層級訂立限制投票的法案。

全美各地民主黨議員認為，在川普（Donald Trump ）去年11月總統連任失利並不斷指控選舉舞弊後，各州共和黨議員都提出類似提高投票門檻的法案。

即使出走的民主黨議員回到德州後被逮並帶回眾議院，仍無法確保出席議員足以達到法定人數，遑論德州警察並無權限抓捕仍在華府的議員。