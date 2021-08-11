兩黨10議員磋商+拜登的承諾 是基建案通關關鍵

拜登總統1.2兆元基建案能在參院過關，得力於兩黨10參議員合作推動。圖為拜登總統6月24日邀請這10位參議員到白宮協商基建案。(美聯社)

拜登 政府規模1.2兆元的基礎建設案在參院過關後，POLITICO報導，基建案得以成行，關鍵在兩黨10名參議員小規模而密集的磋商，以及拜登的承諾；但前總統川普對此結果並不滿意，痛批參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)是「政治界最名不副實的人物」。

參院就基建案的討論從今年3月展開以來，就是障礙重重，到7月時甚至被外界認為恐怕要胎死腹中；不過，兩黨的磋商一直沒有停止；共和黨籍參議員羅穆尼(Mitt Romney)估計，兩黨成員的會面次數超過50次，透過通訊軟體的對話也十分活躍。

包括羅穆尼在內，兩黨磋商的核心成員規模並不大，只有民主、共和兩黨各五人；成員之一的民主黨籍參議員泰斯特(Jon Tester)當時就說，一些人必須「讓位」，不然談話將永遠在「原地打轉」。

這種話並不中聽，不過白宮法制辦公室主任路易莎．泰瑞爾(Louisa Terrell)表示，參與磋商的人愈多，要事就愈難聚焦，這類的事情拜登看得太多了；事實上，拜登過去36年的參議員生涯，就十分活躍於這種小規模磋商。

羅穆尼還說，拜登一項承諾對說服共和黨人而言也很重要；6月基建案仍在未定之天時，拜登就對10名參議員表示，他不會在支持他們的法案版本後，又把他們不同意的項目加到其他法案裡。

拜登還說，如果法案最終得進入協調程序(Rconciliation)，試圖單靠民主黨為弱多數「硬拚」時，他也不會把共和黨人未經手的項目加進法案裡。

羅穆尼說，拜登保證了一切的磋商程序都是有意義的，不會肆意胡來，如果不這樣做，法案很難得到足夠的共和黨人支持，包括麥康諾。

不過另一方面，麥康諾對基建案投下贊成票讓川普十分不滿，在10日發布的聲明上說，麥康諾會支持這種「非基建法案」實在「無人可以理解」；川普還說：「我這些年來都在私底下跟人說，麥康諾是政治界最名不副實的人物，不過現在我再也不用偷偷講了。」

川普抨擊麥康諾並未發揮他的參院影響力，並指他提出的「純基建案」，就是因為麥康諾的「無能為力」而沒有成行；從歐巴馬到川普，前二任總統都曾提出基礎建設計畫，但均告失敗，只有拜登當前的基建案已勝利在望。