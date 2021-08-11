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兩黨10議員磋商+拜登的承諾 是基建案通關關鍵

編譯洪毅╱綜合10日電
拜登總統1.2兆元基建案能在參院過關，得力於兩黨10參議員合作推動。圖為拜登總統6月24日邀請這10位參議員到白宮協商基建案。(美聯社)
拜登總統1.2兆元基建案能在參院過關，得力於兩黨10參議員合作推動。圖為拜登總統6月24日邀請這10位參議員到白宮協商基建案。(美聯社)

拜登政府規模1.2兆元的基礎建設案在參院過關後，POLITICO報導，基建案得以成行，關鍵在兩黨10名參議員小規模而密集的磋商，以及拜登的承諾；但前總統川普對此結果並不滿意，痛批參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)是「政治界最名不副實的人物」。

參院就基建案的討論從今年3月展開以來，就是障礙重重，到7月時甚至被外界認為恐怕要胎死腹中；不過，兩黨的磋商一直沒有停止；共和黨籍參議員羅穆尼(Mitt Romney)估計，兩黨成員的會面次數超過50次，透過通訊軟體的對話也十分活躍。

包括羅穆尼在內，兩黨磋商的核心成員規模並不大，只有民主、共和兩黨各五人；成員之一的民主黨籍參議員泰斯特(Jon Tester)當時就說，一些人必須「讓位」，不然談話將永遠在「原地打轉」。

這種話並不中聽，不過白宮法制辦公室主任路易莎．泰瑞爾(Louisa Terrell)表示，參與磋商的人愈多，要事就愈難聚焦，這類的事情拜登看得太多了；事實上，拜登過去36年的參議員生涯，就十分活躍於這種小規模磋商。

羅穆尼還說，拜登一項承諾對說服共和黨人而言也很重要；6月基建案仍在未定之天時，拜登就對10名參議員表示，他不會在支持他們的法案版本後，又把他們不同意的項目加到其他法案裡。

拜登還說，如果法案最終得進入協調程序(Rconciliation)，試圖單靠民主黨為弱多數「硬拚」時，他也不會把共和黨人未經手的項目加進法案裡。

羅穆尼說，拜登保證了一切的磋商程序都是有意義的，不會肆意胡來，如果不這樣做，法案很難得到足夠的共和黨人支持，包括麥康諾。

不過另一方面，麥康諾對基建案投下贊成票讓川普十分不滿，在10日發布的聲明上說，麥康諾會支持這種「非基建法案」實在「無人可以理解」；川普還說：「我這些年來都在私底下跟人說，麥康諾是政治界最名不副實的人物，不過現在我再也不用偷偷講了。」

川普抨擊麥康諾並未發揮他的參院影響力，並指他提出的「純基建案」，就是因為麥康諾的「無能為力」而沒有成行；從歐巴馬到川普，前二任總統都曾提出基礎建設計畫，但均告失敗，只有拜登當前的基建案已勝利在望。

參院少數黨領袖麥康諾參議員是幕後促成基建案通過的兩黨協商主角之一。(Getty ...
參院少數黨領袖麥康諾參議員是幕後促成基建案通過的兩黨協商主角之一。(Getty Images)

拜登 麥康諾 共和黨

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