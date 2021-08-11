基建案主要內容：修繕路橋、抗氣候變遷、消數位鴻溝

拜登總統所提的1.2兆元基建案，獲兩黨協議，10日在參院過關，被視為拜登的政治勝利。(美聯社)

參院10日通過的基礎建設法案斥資1兆元以上，來修繕全美老舊損壞中的基礎施設，堪稱2009年以來最有實質的政府開支方案，用在建設道路橋梁等運輸系統、對抗氣候變遷 、強化公用設施不足的社區、消除數位鴻溝，琳瑯滿目的各施政項目將觸及國人生活幾乎各個面向。

紐約時報報導，基建案斥資約1100億元來克服國家積壓已久的道路橋梁修繕問題，另打算予以強化，以對抗氣候變遷帶來的破壞；增撥款項興建供行人安全通行的設施；撥3億5000萬元進行前導研究，以便構工時減少車輛與野生動物相撞的危機；法案另正式創設聯邦建設計畫，鼓勵孩童走路或騎單車上學。

但運輸專家指出這筆金額遠遠不足；美國土木工程師協會(American Society of Civil Engineers)指出，單要解決橋梁道路年久未修就要花7860億元。

基建案撥出幾十億元進行投資，以便國家對全球暖化帶來的影響能做更好的準備，另執行史上聯邦政府對電力傳輸系統最大的投資；陸軍工兵團將取得額外116億元經費，執行洪水防制及河流疏浚之類的工程；林務局也取得數十億款項，移除所管轄土地上的易燃植被，努力減少山林野火造成的災損。

法案另含括730億元來現代化國家輸電網路，以便傳送再生能源；75億用在綠能巴士及渡輪；75億用在發展全國電動車充電站。

法案撥出150億元去除全國供水鉛管，但水部門領袖指出要斥資600億元才能完成這項工程。

法案撥出3億元以上來發展科技，攫捕並儲存電廠所排放二氧化碳；60億元用在支持窘迫的核電廠；另責付能源部長要進行失業研究，以彌補拜登 取消基石XL油氣管導致的失業。

法案另創設20億元補貼專案，擴大建設鄉村地區的地表運輸系統；但金額遠低於拜登所要求。

法案另增加給部落政府及原住民 社區的補貼金，在運輸部內創設辦公室，負責因應原住民需求；撥出2億1600萬元給「印第安事務局」，為部落國度創設氣候韌性及調適力，其中半數用在協助原住民社區搬離易受災地區。另改善部落社區、阿拉斯加原住民村落取得自來水等衛生需求的管道，

參院法案另撥出650億元，讓偏遠鄉下社區能連上高速互聯網路，協助負擔不起費用的城市低收入戶能使用高速網路；其他法案的變革試著鼓勵網路服務供應商進行競爭，財務透明，以便降低上網費用。拜登原提議要撥1000億元來縮小數位鴻溝，但為了與共和黨達成妥協，只好同意減少開銷。