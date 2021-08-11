基建案交眾院表決 民主黨進步派恐成障礙

參院10日通過兩黨協議的1.2兆元基建案，即將展開修正提案過程，但眾院民主黨進步派議員仍不滿基建案內容，仍有翻軌的可能。圖為共和黨強硬派的參議員10日討論反對基建法案，稱是「左派禮物單」。(美聯社)

參院 好不容易兩黨通過1.2兆元基礎建設法案，交眾院 表決，眾院民主黨進步派96名議員卻要求參院先通過3.5兆元預算 案，把貧窮、氣候、健保等重要議題納入施政重點，拜登政府還不能慶祝。

眾院民主黨進步派議員著眼於2022年期中選舉，雖然不致讓道路、橋樑、寬頻等基礎建設案脫軌，卻也不願錯失他們宣揚從政理念的機會，如何結合各派的力量，拜登總統黨內有場硬仗得打。

眾院原訂9月20日復會，多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)10日表示，將提前到8月23日，為預算「大」案開始協商。

參院多數黨領袖舒默在通過基建案後，立即提出預算案的決議案，結果以50對49票黨派分明比數，勉強通過；參院下一次開會要等到9月13日。

眾院議長波洛西站在進步派立場，說參院通過預算案後，眾院才會票決基建案；她的理由很堂皇：「我們不能丟下人民。」

參院民主黨公布的預算案概要，包括提高聯邦托兒補助、兩年制社區大學免學費、擴大聯邦醫療保險(Medicare)，可能構成民主黨團分裂的是加稅等，因此全案要表決時，民主黨無法保證50名參議員全員支持。

民主黨溫和派參議員如曼欽和席納瑪(Kyrsten Sinema)也對預算規模太大、經濟過熱表示憂慮。

參眾兩院的共和黨對預算案更沒配合的興趣。

這兩個法案的前景，跟兩黨議員的2022期中選舉考量息息相關。

如果進步派的策略得逞，民主黨等於兌現了去年選舉的一大承諾：制定跨世代基礎建設、對付氣候變遷、有利基層勞工的「大」法，也可讓波洛西明年保住議長寶座。

但是，3.5兆的預算，眾院民主黨也不敢匆匆通過，諸多細節有待進一步斟酌。若讓共和黨抓住大把柄，不利期中選舉，波洛西的議長寶座也可能不穩。

如果眾院版預算案和參院版差異很大，兩院可先在委員會協商出妥協版，再交由兩院各自表決，通過後，才能送到白宮，請拜登簽署實施。

參院也可採用眾院提出的版本，免掉兩院預算專案審查委員會的程序。

基建案撥款，最快也還要一兩個月，針對已經獲准、和承包商簽好約的案子，其他案子的經費，則可能要拖上一年，等州政府、市政府核准實施。