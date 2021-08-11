共和黨19人支持 1.2兆基建法案參院過關

參院少數黨領袖麥康諾為基礎建設法案投下贊成票。(Getty Images)

歷經數周斷斷續續的磋商與協調之後，參議院10日以69票對30票表決通過規模1.2兆基礎建設法案，內容涵蓋全美各州；19名共和黨參議員 罕見地與民主黨參議員站在同一陣線，為法案投下贊成票，克服先前的外界疑慮，讓拜登 總統達成重大施政基石。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也為基礎建設法案投下贊成票。

「今天，我們證明了民主確實仍然可行。」拜登10日在白宮發表談話時說：「我們可以合力一起做大事，為美國人民完成重要的事情。」

基礎建設法案是拜登政府「重建美好未來」(Build Back Better)計畫的第一階段，法案獲得兩黨參議員支持，為拜登推動施政帶來嶄新契機。接下來基礎建設法案將送交眾議院審議。

美聯社報導分析，人數頗為可觀的國會議員，以實際行動展現願意放下黨派壓力，至少暫時擺開壓力，以便為自己所代表的州爭取數十億元預算 ，做為修建道路、寬頻網路、水管及公共工程系統的經費，這些項目都與美國人民的日常生活息息相關。

根據法案內容，未來五年裡，除了現有的聯邦政府經費之外，還將追加5500億元新增預算，做為全美各地公共工程建設之用，規模大到可以跟深具歷史意義的東西橫貫鐵路、全美州際公路的建造媲美。

透過兩黨協商敲定的基礎建設法案最終版本，並未包括先前拜登提議的調高企業稅；法案經費將來自徵收「超級基金」(Superfund)新費用，以及調撥國會已通過但後來並未動用的新冠疫情紓困基金。

對於願意與白宮協商並達成協議的共和黨參議員來說，同樣希望讓外界看到有能力完成任務，並證明政府能夠運作。

「今天好消息與壞消息都有。」共和黨協商小組成員之一、阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)說，「好消息是我們今天在參議院果真完成了歷史性任務，通過基礎建設包裹法案，這是我們已經討論很多年的。」

但她也說，接下來要處理的，則是壞消息；基礎建設法案過關之後，即將於參院登場的是爭議較高的規模3.5兆預算包裹法案。

美聯社報導分析，預算包裹法案帶有較濃厚的自由派精神，內容包括托兒、老年照護等計畫，政黨歧視較多，估計在參議院將只能獲得民主黨支持而已，預算法案辯論將持續進行到今秋。