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回應民主黨預算案 麥康諾：共和黨不會支持提高債限

編譯洪毅╱綜合9日電
參院少數黨領袖麥康諾參議員表示民主黨舉債預算，不負責任。(美聯社)
參院少數黨領袖麥康諾參議員表示民主黨舉債預算，不負責任。(美聯社)

參院民主黨9日推出的預算案規模高達3兆5000億元，但是眼看政府舉債上限暫停的措施到期，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表明，共和黨議員不會幫助民主黨人繼續暫停、或提高舉債上限。

對於參院民主黨提出的3.5兆多元預算，麥康諾9日表示，今年初國會通過的1兆9000億紓困法，曾被民主黨人吹噓為「史上最自由的法案」，而這個法已經觸發通膨；而現在民主黨提的預算案，更將讓當前的災難「宛若兒戲」。

麥康諾表示，拜登政府放任讓桑德斯(Bernie Sanders)等「社會主義派議員」掌握國家預算，在通膨攀升當下大舉投入數兆支出，是「不負責任」的。

麥康諾說，「可悲的是」，民主黨人企圖為中產家庭帶來苦痛，但「可喜的是」，共和黨人不會在暫停或提高舉債上限上，助民主黨一臂之力。

2019年時，川普政府與國會達成協議，暫停舉債上限，不過該措施已在本月到期，參院民主黨人提出的預算案沒有提到暫停或提高舉債上限，而在預算案外提出此要求，至少要得到10名共和黨籍參議員支持，除非全體民主黨參議員都願意支持此舉。

財政部目前正採取「非常規的舉措」以履行支付義務；財政部長葉倫9日呼籲國會，暫停或提高舉債上限。

葉倫表示，暫停或提高舉債上限並非授權政府增加支出，而是讓財政部能依據法規進行必要支付，如果政府違約，將對經濟及全國民生造成「無法彌補的傷害」。

民主黨籍參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden)表示，為籌措巨額支出所需的資金，民主黨的構想有四塊，包括針對跨國企業，以及最富裕的個人徵稅，加強對巨額款項逃漏稅的執法，以及其他籌措資金的項目等。

民主黨 預算 參院

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