我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

民主黨3.5兆預算案公布 包括擴大紅藍卡、全國學前班

記者顏伶如╱綜合報導
參院多數黨領袖舒默9日表示將全力推動預算案通過。(美聯社)
參院多數黨領袖舒默9日表示將全力推動預算案通過。(美聯社)

參院民主黨團9日公布有史以來金額最龐大的3.5兆元預算方案內容，項目包括擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)服務範圍、對抗氣候變遷、提高聯邦托兒補助、免費就讀社區大學兩年的教育計畫等；接下來民主黨將全力推動，要讓拜登總統經濟政策核心焦點在國會過關。

民主黨參議員公布的預算方案藍圖，範圍既深且廣，反映執政黨野心勃勃，希望大幅擴張聯邦政府規模與權限，遠遠超過過去數十年曾經出現的前例規模。預算方案裡為3歲、4歲兒童提供全國幼兒學前班(universal prekindergarten)編列新預算，協助移民取得合法居留權、為老年人降低處方藥物價格等，也都規畫專款。項目都是拜登或拜登陣營在2020年競選期間曾經承諾的選舉支票。

民主黨9日公布預算方案的同時也承諾，所有預算都將來自對富人家庭、財力雄厚企業加稅而達成。不過，這套方案估計在參院只將獲得50席民主黨參議員支持；華盛頓郵報分析，為了避開共和黨使出「費力把事拖」(filibuster)杯葛手段，民主黨未來幾周將循預算協調程序(budget reconciliation)，讓法案得以靠著簡單多數決(simple majority vote)通過。

這套方案是參院本周將審理的拜登經濟計畫之一。另一項規模約1.2兆元，旨在改善全國道路、橋梁、管線、港口及網路設施的投資方案，可望本周之內也將通過；報導指出，經過兩黨協商小組與白宮之間持續數月的磋商，共和黨參議員將加入民主黨行列，讓基礎建設法案過關。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)9日在信中對民主黨參院同僚表示，獲得兩黨支持的基礎建設法案本周一旦在參院過關，民主黨緊接著將立即展開行動，讓預算方案也跟著過關，讓民主黨能為美國民眾打造3.5兆規模的社會安全網。

舒默信中寫道：「決定採循預算協調程序之後，每一位參議員都將有機會能夠修改、影響預算法案的條文內容。」他表示，預算法案的中心主旨在於，讓中產階級在21世紀得以重新振作，讓更多民眾有機會加入中產階級，法案重點將放在經常被忽略的少數族裔、原住民社區。

參院民主黨團9日公布有史以來金額最龐大的3.5兆元預算方案內容，遭到共和黨強烈反...
參院民主黨團9日公布有史以來金額最龐大的3.5兆元預算方案內容，遭到共和黨強烈反對。 國會談不攏將陷預算僵局。(Getty Images)

預算 民主黨 參院

上一則

布林肯：美國實力落後 須急起直追中國

下一則

國防部下令：軍人9月中前強制打疫苗

延伸閱讀

海外代理孕母出生子女 可當「美國人」

海外代理孕母出生子女 可當「美國人」
繼續實現拜登施政願景 美議員提10年預算架構

繼續實現拜登施政願景 美議員提10年預算架構
為遏止南境非法入境潮 拜登政府加強遞解及起訴

為遏止南境非法入境潮 拜登政府加強遞解及起訴

神學士連下3城 美國縮手讓阿富汗靠自己

神學士連下3城 美國縮手讓阿富汗靠自己

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)

開心笑了…拜爾絲重返賽場摘銅 中選手包辦金銀

2021-08-04 02:24
五角大廈外傳槍響。(美聯社)

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

2021-08-03 21:05
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

2021-08-05 22:24
紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨(圖)對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。美聯社

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

2021-08-04 12:03
佛州醫院將新冠患者送往急診室。(路透)

疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美

2021-08-06 02:30

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開