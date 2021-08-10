民主黨3.5兆預算案公布 包括擴大紅藍卡、全國學前班

參院多數黨領袖舒默9日表示將全力推動預算案通過。(美聯社)

參院民主黨 團9日公布有史以來金額最龐大的3.5兆元預算 方案內容，項目包括擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)服務範圍、對抗氣候變遷、提高聯邦托兒補助、免費就讀社區大學兩年的教育計畫等；接下來民主黨將全力推動，要讓拜登總統經濟政策核心焦點在國會過關。

民主黨參議員公布的預算方案藍圖，範圍既深且廣，反映執政黨野心勃勃，希望大幅擴張聯邦政府規模與權限，遠遠超過過去數十年曾經出現的前例規模。預算方案裡為3歲、4歲兒童提供全國幼兒學前班(universal prekindergarten)編列新預算，協助移民取得合法居留權、為老年人降低處方藥物價格等，也都規畫專款。項目都是拜登或拜登陣營在2020年競選期間曾經承諾的選舉支票。

民主黨9日公布預算方案的同時也承諾，所有預算都將來自對富人家庭、財力雄厚企業加稅而達成。不過，這套方案估計在參院只將獲得50席民主黨參議員支持；華盛頓郵報分析，為了避開共和黨使出「費力把事拖」(filibuster)杯葛手段，民主黨未來幾周將循預算協調程序(budget reconciliation)，讓法案得以靠著簡單多數決(simple majority vote)通過。

這套方案是參院本周將審理的拜登經濟計畫之一。另一項規模約1.2兆元，旨在改善全國道路、橋梁、管線、港口及網路設施的投資方案，可望本周之內也將通過；報導指出，經過兩黨協商小組與白宮之間持續數月的磋商，共和黨參議員將加入民主黨行列，讓基礎建設法案過關。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)9日在信中對民主黨參院同僚表示，獲得兩黨支持的基礎建設法案本周一旦在參院過關，民主黨緊接著將立即展開行動，讓預算方案也跟著過關，讓民主黨能為美國民眾打造3.5兆規模的社會安全網。

舒默信中寫道：「決定採循預算協調程序之後，每一位參議員都將有機會能夠修改、影響預算法案的條文內容。」他表示，預算法案的中心主旨在於，讓中產階級在21世紀得以重新振作，讓更多民眾有機會加入中產階級，法案重點將放在經常被忽略的少數族裔、原住民社區。