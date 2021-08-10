6月全美職缺達1010萬創新高 雇用670萬人

最新報告指出6月全美就業市場極為缺人手，各大小企業開始增加時薪到至少15元。圖為加州洛杉磯市的糕餅店徵人招牌。(Getty Images)

全美6月的職缺數多達1010萬寫下歷史新高，雇用670萬人，較5月增加70萬人，顯示就業 市場和經濟強勢反彈。

根據勞工部 9日發布的報告，職缺自5月的950萬增加至1010萬，雇用人數也從600萬上升至670萬。職缺數和雇用人數的差距顯示，企業仍有一定程度的缺工問題。

不過民眾目前仍對重返職場抱有健康疑慮，學校關閉期間托育服務難尋，以及失業救濟金的延長給付，都讓失業勞工未迫切尋找工作。儘管如此，雇用人數成長約12%，仍大於職位開缺成長的6%，兩項指標差距有縮小的趨勢。

投資 顧問公司Contingent Macro Advisors則表示，豐厚的失業補助和托育等就業市場的不利因素減少，使民眾更樂意回到職場。而在6月，被開除或資遣的人數約130萬寫下新低。

根據每月的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)，6月有390萬名勞工離職，顯示民眾有信心找到條件更好的工作。6月的離職人數，略低於4月創紀錄的400萬。

全美經濟在疫苗開始大規模接種後快速復甦，商家恢復營業讓民眾外出購物，前往餐廳和酒吧用餐。儘管如此，進近期造成大規模感染的Delta變種病毒仍使未來走勢增添變數。

上周五，勞工部資料顯示6月的失業率從5.9%下降至5.4%，並且再開出94萬3000個職缺。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)：「經濟正在重新回穩，但目前供給和需求還處在失衡的狀態。商家恢復營業讓需求大增，但供給仍要更長的時間跟上腳步。」