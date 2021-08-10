美國勞動市場里程碑：餐廳、超市平均時薪達15元

最新報告指出6月全美就業市場極為缺人手，各大小企業開始增加時薪到至少15元。圖為加州首府沙加緬度市徵人招牌，說明15元時薪起算，小費另計。(美聯社)

美國勞動市場達到重要里程碑：餐廳及超級市場員工平均時薪，首度達到15元。隨著各行各業重啟，許多雇主面臨聘不到員工的狀況，如今時薪待遇調高較疫情 爆發之前變得快速，原本屬於最低薪的產業勞工 ，受益最為明顯。

華盛頓郵報分析，整體而言，全美勞工目前將近80%時薪至少15元，相較之下，2014年時的比例只有60%。求職網站與人力仲介機構指出，許多求職者對於時薪不到15元的工作，根本不屑一顧。

多年來，15元待遇是許多時薪制勞工極力爭取的目標，現在儼然已成為新的時薪基準線。

報導指出，由於雇主忙著在勞動市場搶人，某些大型企業開始為工資加碼，提高誘因。CVS連鎖藥局便表示，明年夏季開始，員工起薪將從時薪11元調高至時薪15元，與目標百貨(Target)、百思買(Best Buy)、好市多(Costco)和迪士尼(Disney)並駕齊驅。

布朗德斯大學(Brandeis University)及普林斯頓大學(Princeton University)研究人員調查發現，大型企業調高時薪標準產生帶頭效應，規模較小的地方商家紛紛跟進，這波一般勞工加薪潮是1980年代初期以來成長最快速的時期，與疫情爆發之前的薪資成長趨勢，形成對比

近十年來，「爭取時薪15元」(Fight For $15)社會運動推動下，讓不少企業及政府機構調高待遇，時薪15元的標準烙印在許多勞工心中。某些州政府及市政府近年來雖然調高最低工資標準，但改變腳步卻頗為緩慢，目前各州最低時薪都還沒能達到15元。聯邦政府頒布的最低工資，時薪則仍為7.25元。

疫情期間，全美各地餐廳、酒吧、零售業者、乾洗店等，共計裁員 數百萬勞工，如今業者忙著加聘人手，卻發現除非調高待遇並提供更多員工福利，否則無法喚回勞工。

華郵分析，疫情期間遭到裁員的勞工，對於接下來的生涯規畫有了不一樣的全新思考，聯邦政府提供的額外失業補助津貼，讓失業勞工獲得財務安全網，得以在暫時沒有後顧之憂的情況下，尋求不一樣的發展。