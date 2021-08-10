我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

為南海爭端 美中安理會互嗆「威脅和平」

編譯洪毅／綜合9日電
針對國務卿布林肯指責中國在南海「日益專斷的聲索」可能引發「嚴重後果」，中國駐聯合國副代表戴兵反擊說，美國才是「南海和平及穩定的最大威脅」。(截圖自新華網視頻)
針對國務卿布林肯指責中國在南海「日益專斷的聲索」可能引發「嚴重後果」，中國駐聯合國副代表戴兵反擊說，美國才是「南海和平及穩定的最大威脅」。(截圖自新華網視頻)

美國中國再度於聯合國安理會上就南海問題唇槍舌戰：國務卿布林肯指責中國在南海「日益專斷的聲索」可能引發「嚴重後果」；中國駐聯合國副代表戴兵則反擊說，美國才是「南海和平及穩定的最大威脅」，並指美國在海洋議題上「毫無信譽」。

聯合國安理會9日舉行高級別視訊會議，討論全球海上安全；布林肯在講話時表示，在南海看到船艦之間的「危險對峙」及「挑釁行為」，以試圖「推進非法的海事主張」。

布林肯表示，美國對各國合法進入海域，卻遭到脅迫、霸凌等情勢表達擔憂；布林肯還說，包括中國在南海「日益專斷的聲索」在內，南海或任何海域的衝突，都可能對全球海洋安全及商業交往帶來「嚴重後果」。

布林肯表示，當任何國家進行非法的海事活動，卻不用承擔任何後果時，將助長其他國家無懼於非法行為的後果，點燃不穩定的局勢，影響到世界各地。

戴兵則回擊，指當前南海局勢「總體穩定」，中國還會與東協各國討論南海上的行為準則，而美國在安理會「炒作」此議題「完全出於政治動機」，美國才是「南海和平及穩定的最大威脅」。

戴兵還說，美國不是「聯合國海洋法公約」(UNCLOS)的締約國，因此在國際海事問題上「毫無信譽」；該公約爬梳各國對海洋的權力及責任，美國並未批准該條約，僅承認其為國際普通法的一部分。

雖然國際常設仲裁法院在2016年做出決定，反對中國「南海九段線」的主張；不過戴兵在當天的安理會上說，該決定在「事實認定尚有明顯錯誤」，該決定是「無效」而且「沒有任何約束力」的。

當天的安理會會議上，各國還討論波斯灣油輪攻擊，幾內亞灣海盜問題，地中海及大西洋的人口販運等。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室秘書長瓦利(Ghada Waly)表示，海盜、武裝劫掠、恐怖主義、毒品、人口販運、非法捕撈等破壞環境等情事，是當前海洋的「高度挑戰」，全球海底電纜也有「高度脆弱性」，讓歷史悠久的航行自由「逐漸受到威脅」。

美國 中國 布林肯

上一則

美駐外官員屢傳「哈瓦那症候群」 白宮調查仍無進展

下一則

美國勞動市場里程碑：餐廳、超市平均時薪達15元

延伸閱讀

東奧金牌榜中國「被超車」 秦剛發推祝賀美國隊

東奧金牌榜中國「被超車」 秦剛發推祝賀美國隊
正視中國崛起 布林肯：美國投資國內 為推動外交

正視中國崛起 布林肯：美國投資國內 為推動外交
布林肯出席東協論壇 示警中國核武威脅

布林肯出席東協論壇 示警中國核武威脅
中國正快速發展核武… 布林肯在「東協論壇」示警

中國正快速發展核武… 布林肯在「東協論壇」示警

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)

開心笑了…拜爾絲重返賽場摘銅 中選手包辦金銀

2021-08-04 02:24
五角大廈外傳槍響。(美聯社)

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

2021-08-03 21:05
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

2021-08-05 22:24
紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨(圖)對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。美聯社

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

2021-08-04 12:03
佛州醫院將新冠患者送往急診室。(路透)

疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美

2021-08-06 02:30

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開