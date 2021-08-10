為南海爭端 美中安理會互嗆「威脅和平」

針對國務卿布林肯指責中國在南海「日益專斷的聲索」可能引發「嚴重後果」，中國駐聯合國副代表戴兵反擊說，美國才是「南海和平及穩定的最大威脅」。(截圖自新華網視頻)

美國 與中國 再度於聯合國安理會上就南海問題唇槍舌戰：國務卿布林肯 指責中國在南海「日益專斷的聲索」可能引發「嚴重後果」；中國駐聯合國副代表戴兵則反擊說，美國才是「南海和平及穩定的最大威脅」，並指美國在海洋議題上「毫無信譽」。

聯合國安理會9日舉行高級別視訊會議，討論全球海上安全；布林肯在講話時表示，在南海看到船艦之間的「危險對峙」及「挑釁行為」，以試圖「推進非法的海事主張」。

布林肯表示，美國對各國合法進入海域，卻遭到脅迫、霸凌等情勢表達擔憂；布林肯還說，包括中國在南海「日益專斷的聲索」在內，南海或任何海域的衝突，都可能對全球海洋安全及商業交往帶來「嚴重後果」。

布林肯表示，當任何國家進行非法的海事活動，卻不用承擔任何後果時，將助長其他國家無懼於非法行為的後果，點燃不穩定的局勢，影響到世界各地。

戴兵則回擊，指當前南海局勢「總體穩定」，中國還會與東協各國討論南海上的行為準則，而美國在安理會「炒作」此議題「完全出於政治動機」，美國才是「南海和平及穩定的最大威脅」。

戴兵還說，美國不是「聯合國海洋法公約」(UNCLOS)的締約國，因此在國際海事問題上「毫無信譽」；該公約爬梳各國對海洋的權力及責任，美國並未批准該條約，僅承認其為國際普通法的一部分。

雖然國際常設仲裁法院在2016年做出決定，反對中國「南海九段線」的主張；不過戴兵在當天的安理會上說，該決定在「事實認定尚有明顯錯誤」，該決定是「無效」而且「沒有任何約束力」的。

當天的安理會會議上，各國還討論波斯灣油輪攻擊，幾內亞灣海盜問題，地中海及大西洋的人口販運等。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室秘書長瓦利(Ghada Waly)表示，海盜、武裝劫掠、恐怖主義、毒品、人口販運、非法捕撈等破壞環境等情事，是當前海洋的「高度挑戰」，全球海底電纜也有「高度脆弱性」，讓歷史悠久的航行自由「逐漸受到威脅」。