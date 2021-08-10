布林肯：美國實力落後 須急起直追中國

國務卿布林肯9日演講談到與中國的競爭時表示，美國實力落後須急起直追，推動外交政策的重要部分就是投資國內。(路透)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)9日表示，美國 實力落後須急起直追，推動外交政策的重要部分就是投資 國內，盟國樂見「美國回來了」，美國越強大，他們越獲益；談到競爭對手時，布林肯數度以中國為例；此外，布林肯會晤日本安保局顧問秋葉剛男時，重申美日關切台海穩定重要性。

布林肯以「國內復興是美國外交政策優先」為題，在馬里蘭大學演說；他談到美國近幾十年來疏於投資，競爭力衰退，並以中國為例說，當美國談到競爭者，經常談的就是中國，談中方正在崛起的力量，談中方大量投資的基礎建設、成長與研發；然而不止中國，還有很多國家都在大規模投資。

布林肯說，美國早年投資國內，提升教育普及率並投資基礎公共建設，打造全球最大經濟體；但最近數十年來，美國公共投資占經濟比重低於四成，「我們在吃老本」。

布林肯表示，中國每年花在基礎建設的預算是美國的三倍，美國基礎建設排名現在落到全球第13位；有關研發投資規模，現在是「美國第九、中國第二」。

布林肯說，美國投資國內、團結盟友、捍衛民主原則，都能使盟國相信「美國回來了」，美國友人也樂見此事，因為美國越強大，他們越能獲益。

布林肯表示，當中、俄公開和私下都在談論美國衰弱時，美國透過投資國內強化實力，可向世界展示民主可以處理困難的事務，不用囚禁異議者、無需貪汙橫行、也不用破壞基本自由，就可做到；民主可為人民服務，更可反駁威權國家散布民主國家無用論的謊言。

布林肯重申，一旦美國價值觀受挫，民主將更難抵禦威權政府的激烈挑戰。

相較演講時公開談及中國，布林肯9日在國務院會晤秋葉剛男，國務院發言人普萊斯表示，布林肯和秋葉剛男強調美日聯盟對維繫包容且自由開放印太地區的重要性，兩人重申共同反對片面改變東海現狀的企圖，及破壞穩定或威脅以秩序為基礎的國際秩序的行為。

普萊斯表示，美日承諾維護和平與穩定，合法且通暢的貿易活動，並尊重國際法，包括在南海等其他海域的自由航行與使用；雖未明言，但劍指中國意味濃厚，美國不只一次批判中方違反國際海洋法，以及實施不公平的貿易行動。

普萊斯說，美日還強調維護台海和平穩定的重要性；指出美日韓三邊應合作應對朝鮮半島非核化等迫切挑戰。