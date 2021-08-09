全美新疫情多嚴峻？CNN整理5數據帶你看

傳染力強的Delta變種毒株使美國疫情回溫且口罩令再次恢復。圖為洛杉磯市再度恢復「入店要戴口罩」的要求。(Getty Images)

隨著暮春新冠疫苗 覆蓋率增加且確診數下降，許多人以為可以安然度過夏季，沒想到傳染力強的變種毒株使疫情 回溫且口罩 令再次恢復。有線電視新聞網(CNN)列舉五項數據凸顯疫情嚴峻，但仍有一絲希望。

健康官員表示，目前確診、住院及病歿者大多未接種疫苗。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)表示，這波疫情回溫是危險的Delta毒株引起，目前確診對象多為之前未染疫也未打疫苗者；公衛署長亞當斯(Jerome Adams)也表示，若疫苗覆蓋率無法提升至足以擊潰這波疫情的程度，這波疫情可能會很慘。

CNN列舉五項數據，凸顯疫情嚴峻。

日平均確診增加9倍

約翰霍普金斯大學(JHU)6日統計，全美七天平均確診逾10萬7100例，為近半年來新高；上次單日平均確診破10萬是在2月11日，7月初以來，平均日增確診增九倍。

住院數2月以來最高

衛生部7日數據顯示，逾6萬6000人染疫住院，為2月以來新高。

CDC數據顯示，佛羅里達州的成人與兒童住院人數為全美之冠，分別為1萬2373人和143人。

未成年周確診增5倍

美國兒科學會(AAP)上月22日到29日數據顯示，近7萬2000名兒童染疫，為6月底的近五倍；各州對未成年的定義不同，最長到18歲。

Delta占總病例93%

Delta毒株驅策這波疫情成長，此毒株目前占總確診數逾93%，其中愛阿華、堪薩斯、密蘇里和內部拉斯加州的Delta病例高達98%。

97%住高傳染的地區

CDC數據顯示，超過97%國民住在新冠病毒潛在或高度傳染的地區，當局呼籲已接種疫苗者在室內戴口罩，以免染疫。

儘管疫情數據不樂觀，CNN醫療分析師溫麟衍(Leana Wen)表示，提高疫苗覆蓋率便能對抗疫情。