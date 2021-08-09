拜登政府未放行補強針 爆有人「先斬後奏」偷混打

拜登政府目前尚未開放民眾接種補強針，但有已接種的民眾擔心疫苗保護力不足，決定先斬後奏率接種補強針。圖為嬌生疫苗。(Getty Images)

隨著變種病毒 持續擴散，是否該打補強針已成各界討論焦點，拜登政府目前尚未開放民眾接種補強針，但有已接種的民眾擔心疫苗 保護力不足，決定先斬後奏率接種補強針。

加州居民迪南(Mark Dinan)已接種單劑嬌生 疫苗，他讀到一篇研究指出嬌生疫苗對於變種病毒的保護力可能不如兩劑的mRNA疫苗，其中一項研究發現與嬌生相似的單劑AZ疫苗對抗Delta病毒只有33%的保護力，他擔心自己的保護力不足，於是到當地的藥局再接種一劑疫苗。

迪南讀到的該項研究尚未經過同行審查，也沒有在醫學期刊上發表，嬌生公司說該研究並未顯示免疫保護的全部特性。

還有許多人像迪南一樣，接種嬌生疫苗後再追加施打疫苗，這些人基本上混打不同廠牌的疫苗，近幾周有些人在網路上說他們甚至會誤導施打疫苗單位，聲稱他們還未接種疫苗，以取得補強針。

聯邦政府還未授權施打補強針，而混打不同廠牌疫苗是否安全有效目前也未有定論，聯邦公衛當局稱疫苗仍有相當足夠的保護力，近來因新冠病毒住院及死亡的案例主要為未接種疫苗的人群。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及聯邦疾病防治中心(CDC)上個月在聯合聲明表示已完全接種的美國人民目前不需要施打補強針，儘管如此，仍有越來越多人希望接種補強針，凸顯出民眾對於Delta變種病毒的擔憂。

華盛頓特區的醫師卡維塔．帕特爾(Kavita Patel)說她認為接種嬌生疫苗的人們已陷入困境，他們接種的疫苗保護力可能不夠但卻缺乏政府授權。

對此嬌生公司３日發表聲明指出嬌生疫苗提供的保護力可以持續8個月；此外，一項針對南非醫護人員的研究表明嬌生疫苗針對Delta變種病毒，在預防住院方面為71%有效，預防死亡則超過90%有效。