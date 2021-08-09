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佛奇：盼疫苗8月底獲FDA全面授權使用

編譯林梅婕／綜合8日電
白宮最高防疫顧問佛奇8日再度強調接種的重要性，同時表示即將批准全授權疫苗施打。(美聯社)
白宮最高防疫顧問佛奇8日再度強調接種的重要性，同時表示即將批准全授權疫苗施打。(美聯社)

國家過敏及傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)8日表示，他期盼新冠肺炎疫苗在本月底通過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)全面授權使用後，能大幅提升疫苗接種率，促進私人企業、中小學校和大學實施疫苗強制接種；同時他也呼籲加強疫苗接種者的新冠病毒檢測，以追蹤突破感染案例。

目前FDA僅通過輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)三家的新冠疫苗緊急使用授權，不過預計輝瑞疫苗很快就能獲得全面使用授權。

雖然拜登政府曾表示不會以聯邦政府的權力強制民眾接種疫苗，但地方政府和私人企都已陸續執行，佛奇也強調地方層級的官員應實施強制接種，促進疫苗接種率提升。

「我希望、但不預測，我們可以在8月底前獲得新冠疫苗全面授權。」佛奇說：「如果是這樣，你將會看到地方企業發揮他們的作用，學校或公司將要求員工接種疫苗，我也會強力支持。時間到了，我們必須更進一步讓所有人接種疫苗。」

拜登總統最近也要求聯邦政府旗下的員工提供疫苗接種證明，否則依法遵守定期病毒篩檢、戴口罩和旅行受限；知名企業更是提前執行類似措施，還有一些地方正在考慮、或已要求在室內用餐的客人需提供疫苗接種證明。

對此佛奇透過國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目表示：「當我見到公司企業決定強制員工接種疫苗，我感到歡欣鼓舞。」

來源：NBC News

另外，佛奇也表示：「根據現階段的經驗我們知道，許多無症狀感染者透過互相接觸，進而擴大無症狀者的感染規模，屆時只會有更多無法被偵測的感染者，因此我們需要擴大檢測。」

隨著Delta變種病毒確診人數激增，接種疫苗者更加擔心自己仍處於風險之中；稍早佛奇也解釋，先前只針對與出現新冠肺炎病症患者的接觸史進行篩檢，但顯然「我們必須做得更多」。

疫苗 佛奇 拜登

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