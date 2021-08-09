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全美愈來愈多餐飲業 要求來客出示「疫苗接種證明」

編譯林育正／綜合8日電
Delta變種病毒使疫情再起，愈來愈多酒吧和餐廳及其他消費場所，要求顧客出示疫苗接種證明。圖為在密蘇里州堪薩斯市一家髮廊門前貼出「入店要戴口罩」的標示。(美聯社)
Delta變種病毒使疫情再起，愈來愈多酒吧和餐廳及其他消費場所，要求顧客出示疫苗接種證明。圖為在密蘇里州堪薩斯市一家髮廊門前貼出「入店要戴口罩」的標示。(美聯社)

新冠肺炎Delta變種病毒使全美疫情再度升溫，現在全國也有愈來愈多酒吧和餐廳，要求顧客出示疫苗接種證明的新趨勢。

拜登總統日前要求所有聯邦僱員接種疫苗，否則得定期接受檢驗；隨後各產業企業也跟進，特別是餐廳，不論是大型連鎖餐廳或地方小餐廳，也都迅速表態傾向要求顧客出示接種證明。

餐飲業在新冠疫情期間因封城業績遭受重創，新一波疫情對於才剛開始享受復甦的餐廳是一大威脅。布魯金斯研究所(Brookings Institution)大都會政策計畫研究員安麗絲‧高葛(Annelies Goger)表示：「你讓員工處在風險之下，還要避免再次封城，還要確保顧客感到安全，沒有感染風險，要求接種證明完全合理。」

Union Square餐飲集團，便是第一個要求所有員工和顧客接種的餐飲服務集團之一。拜登總統為了持續提高接種率，也表示希望看到私人企業、地方政府和學校要求接種。紐約市長白思豪就要求民眾必須出示接種證明，才能堂食、上健身房或看電影。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)隨後也表示，將評估是否有必要要求接種證明，不過當地已有多間餐廳自行實施規定。

康乃爾大學飯店管理學院副院長薩斯金(Alex Susskind)就說，餐廳要求接種的目的，在於讓員工重返工作崗位。他說：「餐廳面臨缺工問題，需要讓同仁感到安全回來上班。」目前餐飲業缺工問題仍頗為嚴重，根據全國餐廳協會，光在7月就新增25萬3200個職缺。

要求接種證明，也能讓顧客在用餐時感到安全。餐廳評論平台Yelp本周就宣布，顧客能透過是否要求接種證明，或員工是否完全接種等條件篩選餐廳。

薩斯金則表示：「幾個月前，人們對於強制要求接種還感覺非常抗拒，但現在數據證明這是有效的防疫方式，讓餐廳決定跟進。」

高葛也表示，餐飲業急欲彌補過去一年多以來的損失，「在感染風險升高的狀況下，這是最好的辦法了。」

目前除了聯邦政府雇員外，泰森食品以及聯合航空也要求員工接種。

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