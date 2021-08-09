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保護學生 全美教師聯盟支持強制教師打疫苗

編譯陳韻涵╱綜合8日電

新冠肺炎疫情因不接種者，導致Delta變種傳播而惡化，全美第二大教師工會「美國教師聯盟」(AFT)支持教師強制疫苗接種的規定，以保障年幼而無法打疫苗的學生；開學在即，各州對於師生在校是否戴口罩的規定不一，令人困惑；教育部長卡多納(Miguel Cardona)8日表示，新學期在疫情再度升溫之際展開，師生與教職員宛如身處岔路口。

國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)則指出，強制接種疫苗可望改變目前被動防疫和疫情惡化的局面。

美國教師聯盟主席蘭迪‧魏葛登(Randi Weingarten)8日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時說：「情況有所改變，我們擔心12歲以下還無法打疫苗的孩子，我們覺得有必要挺身而出，並視此為個人良知問題。」

因為不接種者導致新一波疫情，造成重戴口罩與檢測的爭議再起。開學在即，學童是否接種...
因為不接種者導致新一波疫情，造成重戴口罩與檢測的爭議再起。開學在即，學童是否接種疫苗與是否強制戴口罩上課，依然沒有共識。圖為8日加州洛杉磯SEIW工會的醫務會員為當地家庭提供口罩與接種服務，吸引眾多家長參加。(Getty Images)

兒童染疫住院的人數逐漸上升，公衛專家認為這是因為兒童較容易感染Delta毒株的緣故。

白宮表示，全美近90%的教職員已打疫苗；全美最大教師工會「國教育協會」(NEA)會長貝琪·普林格(Becky Pringle)上周表示，任何強制疫苗令都必須與地方官員磋商。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)說，兒童接觸的對象必須是已打疫苗者，「我們要用已接種疫苗的盾牌保護學童」，且12歲以下的兒少無論在哪裡都要戴口罩，直到疫苗核准讓他們接種。

經過一年受疫情而影響精神健康與社交發展的學習歷程後，全美約5600萬名學生近期將返校上課；CDC建議師生與教職員在校園室內戴口罩，但聯邦政府並未強制規範，讓最終決定權落在各州、城市和校區。

卡多納8日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時說：「美國顯然處於岔路口，要不做出能讓學生安全返校上課的決策，否則就會傷害學生；我理解兩派對口罩要求的論點，但師生安全無疑是第一要務。」

柯林斯8日接受「美國廣播公司」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)訪問時指出：「我們不應讓強制口罩令成為政治議題，可以對政治極化，但不能對致命病毒極化，必須採取任何救命措施。」他並認為，強制疫苗接種將扭轉防疫局面。

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