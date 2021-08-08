東奧／誰能稱霸獎牌榜？美中爭榜首 纏鬥至最後一天

東奧進入尾聲，總結各國成績，美中互相較勁，到7日中國隊在金牌數目上略勝美國，美國隊8日仍有機會奪金，超過中國隊。圖為美國籃球隊7日得金。(美聯社)

東京奧運 會金牌榜首，美國 和中國 要鬥到8日最後一天才能分出勝負；中國到7日為止拿下38枚金牌，領先美國的36枚，不過美國在閉幕日還有女籃、女排、拳擊等多個爭金點，而中國已是強項比賽已精銳盡出，最多再拿一枚金牌；美國只要再奪兩金，就可能以銀牌更多的優勢，排在金牌榜首位。

備戰夏季奧運本就很累人，因為日本今夏酷熱，又得防範新冠疫情，參賽東京奧運更添壓力；美國代表隊至今斬獲的獎牌數或許令舉世稱羨，但成績實在不如前兩屆奧運。美國隊在2016年的里約奧運奪得創紀錄的121枚獎牌，其46枚是金牌，2012年在倫敦也獲得46枚金牌。

紐約時報報導，端詳直到8日的最後一天賽事，美國奧運代表隊大概會贏得106枚獎牌，與2012年倫敦奧運的104枚差不多，但截至美東7日晚，美國隊已拿下108枚獎牌，其中有36枚金牌。

表現不如五年前的因素很多很廣；本來自以為傲的田徑代表隊在里約奪牌32枚，但東京奧運快到最後一晚，只拿下22枚；田徑競速項目，美國男子直到7日才依靠4乘400公尺接力拿到第一枚金牌，而此前的美國男隊在奧運田徑場上奪金如探囊取物。

美國女子足球隊連奪兩屆世界杯冠軍，這次東京奧運輸了兩場，只能以銅牌作收；史上最偉大體操選手的拜爾絲(Simone Biles)因為心理壓力，很多項目都沒參加。美國划船選手沒能登上領獎台，為2008年以來首度；女子八人單槳團隊在此之前三屆奧運都得金牌，這次則空手而歸；美國在游泳項目也比上屆奧運少拿五枚金牌。

美國宰制力下滑，其他幾個國家則上升，最可觀的便是日本隊，選手占地主之利，省去搭機之苦；另外中國隊成績也提升，甚至希望在金牌方枚自北京奧運以來首次勝過美國。