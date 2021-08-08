東奧／日本擊敗美國 首面棒球金牌終於到手

地主國日本派出國內職棒明星球員7日以2：0擊敗美國隊，拿下金牌，全隊歡欣不已。(美聯社)

棒球是美國 引以為傲的全民運動，但卻在東京奧運 金牌戰，成為較不被看好的一方。美國隊由新秀與老將等不在大聯盟名單中的球員組隊參賽，但派出國內職棒明星球員的地主日本 實力更勝一籌，2：0拿下金牌，歡欣不已。

日本隊在三局下靠著村上宗隆( Munetaka Murakami)敲出陽春全壘打先馳得點，直到八局下日才靠著美國守備發生失誤，讓山田哲人(Tetsuto Yamada)跑回本壘再添一分。雙發先發投手表現都不差，效力福岡軟銀的美國投手馬丁尼茲(Nick Martinez)先發6局送出7次三振只丟1分，森下暢仁(Masato Morishita)5局5次三振沒有失分。

不過金牌戰最讓人意外的，可能不是日本將金牌留在自家，而是美國在大聯盟球員無法參賽的劣勢下，仍將失分壓到最低，使比賽到最後一刻，都還有逆轉的可能。

美國最好的機會出現在七局上，運動家的艾倫(Nick Allen)敲出二壘安打，再靠滾地球上到三壘，可惜艾瓦瑞茲(Eddy Alvarez)將他送回來將比分追平。

最終日本由栗林良吏(Ryoji Kuribayashi)成功關門，讓地主拿下如釋重負的金牌。

地主國日本終於奪下夢寐以求的棒球金牌。(美聯社)

拿下銀牌代表，以棒球為傲的美國在奧運六次出賽，僅拿下一面金牌；相對而言，同樣對棒球相當狂熱的日本，終於奪下夢寐以求的金牌，如同五年前在里約奪金的巴西足球隊，意義相當重大；三壘手村上宗隆說：「這是場我們絕對不能輸的比賽。」

日本總教練稻葉篤紀(Atsunori Inaba)也表示：「拿下這面金牌，足以讓世界看見日本棒球的實力。」

進行奧運棒球賽事的橫濱棒球場，平常有超過萬名球迷進場；但在球迷無法入場的奧運，空蕩的球場中，美國隊成員只能在休息區趴上護欄，向學生時期一樣，盡力為隊友歡呼和鼓掌。

美國隊37歲老將投手卡茲米爾(Scott Kazmir)說：「每一支球隊在每一球都全心投入，感覺就跟世界大賽一樣。就算沒有球迷，這還是非常特別的經驗。」