東奧／馬術隊「銀恨」敗給瑞典 美國新星嶄露頭角

備受各方矚目的美國隊29歲年輕騎士潔西卡·史普林斯汀，7日拿下馬術銀牌。(路透)

東京奧運 7日的馬術項目決賽，美國 隊與瑞典 隊均展現頂尖騎術，各自以零失誤完成比賽，雙方最後以時間長短決勝負，美國隊以1.3秒的些微差距，屈居亞軍。

事實上，三年前，美國與瑞典兩隊也曾在四年一度的國際馬聯世界馬術運動會(FEI World Equestrian Games)上，面臨類似的戲劇化攤牌，兩隊騎士名單也十分雷同；只是2018年那場對決，是由美國隊奪冠。

美國隊今年的馬術隊團體三人組，包括備受各方矚目的29歲年輕騎士潔西卡·史普林斯汀 (Jessica Springsteen) 、56歲的老將勞拉·克勞特(Laura Kraut)和36歲的麥克萊恩·沃德(McLain Ward)，他們其實都沒有能夠符合資格參加東奧個人場地障礙賽，團體資格賽也只拿到第五名，最後終於在決賽上發揮高水準，與瑞典隊一拚高下，並以124.2秒的優異成績，拿到銀牌，令人大感振奮。

備受各方矚目的美國隊29歲年輕騎士潔西卡·史普林斯汀，7日拿下馬術銀牌。(路透)

著名歌手史普林斯汀。(美聯社)

美國馬術隊過去在奧運團體場地障礙賽的表現有起有落，2008年北京奧運會上拿到金牌，2012年倫敦奧運空手而返，2016年里約奧運拿到銀牌。

馬術三人組中，克勞特和沃德都是奧運老將，知手歌手「工人皇帝」布魯斯·史普林斯汀 (Bruce Springsteen) 和帕蒂·西爾法 (Patti Scialfa) 的女兒史普林斯汀是最年輕的成員，近年來剛開始嶄露頭角，和全球排名前15名頂尖騎士平均年齡39歲相比，29歲的她格外醒目；兩年前她在個人場地障礙賽世界排名為83名，加入東奧成為團隊新成員之前，世界排名飆升至14名。

史普林斯汀在新澤西州長大，家有農場，愛馬幾乎是天性；她自幼騎馬、參加比賽，被視為天才型騎士；仍是杜克大學大學生之際，就參與了2012年倫敦奧運。

史普林斯汀了解到職業馬術比賽生涯，既迷人又艱苦。她常在歐洲工作，一年有48周都得比賽，在任何一地都無法久留。這種職業需要好的馬匹、養護和旅行；代價高昂，不但不是人人都有條件，而且就算是最棒的騎士也不見得經常獲勝。如此的磨練很絕對，卻也能飽覽世上最美麗城市；史普林斯汀說：「我很喜歡這種生活，千金不換。」

史普林斯汀還表示，與美國頂尖長青騎士克勞特一起受訓，受惠良多，她的騎術也得以從初級水平提升到專業水準。現年55歲的克勞特在1992年成為奧運後補成員，2000年在奧運中首度亮相，2008年奪得金牌。

史普林斯汀表示，現在，他們不僅師徒而已，更雙雙成為奧運銀牌得主。