東奧／4X400公尺接力 美國包下男女雙金

美國男子田徑在東奧表現不佳，但在7日還是拿下男子400米接力賽的金牌。圖為跑尾棒的班傑明衝回終點。(美聯社)

本屆東奧的田徑比賽上，美國 再度展現實力，總共奪下26面獎牌，其中有七面金牌，雙雙大幅領先其他國家；而在7日的決賽上，男子、女子4X400公尺接力也是雙雙奪金，不過大抵而言，本屆美國徑賽選手卻呈現「陰盛陽衰」的格局。

美國女子徑賽選手表現尤其亮眼，4X400公尺接力賽上跑出3分鐘16.85秒的成績，比第二名的波蘭隊快了超過3.5秒。

其中第二棒的艾莉森．菲力克斯(Allyson Felix)現在是第11枚奧運 獎牌到手，持續保持、還擴大她「史上拿到最多奧運獎牌的女子徑賽選手」的領先地位，也超過美國田徑名將劉易士(Carl Lewis)的10面奧運獎牌，成為美國奪下最多奧運獎牌田徑選手。

菲力克斯從2004年雅典奧運奪下200公尺短跑銀牌以來，在2008年北京 奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運到東奧都有奪下金牌，累積七金、三銀、一銅。

艾莉森．菲力克斯7日到手第11枚奧運獎牌，將是「史上拿到最多奧運獎牌的女子徑賽選手」。(美聯社)

此外，第一棒的希德妮．麥克勞林(Sydney McLaughlin)首次參加奧運就雙金入手，其中400公尺跨欄更以51.46秒而打破世界紀錄；第四棒的阿辛．穆(Athing Mu)也是首次參加奧運就奪雙金，在800公尺徑賽上刷新國家紀錄。

男子田徑的表現就不算太佳，尤其考慮到在2019年世界田徑錦標賽上，美國男子選手奪下100公尺、200公尺、800公尺徑賽及110公尺跨欄等項目的金牌；但是在本屆東奧賽場上，直到7日之前，只有克若瑟(Ryan Crouser)在屬於田賽的鉛球項目上，以23.3公尺的成績刷新奧運紀錄並奪下金牌。

事實上，若非在4X400公尺接力賽上出一口氣，美國男子徑賽選手將會創下自1896年首屆現代奧運在雅典舉辦以來，首次無法在任何項目上奪金。

在男子4X100公尺接力賽項目上，美國甚至在熱身賽就被刷掉，而此項目過去是美國強項；曾在奧運賽場上奪下四面金牌的田徑名將江森(Michael Johnson)表示，接力賽團員們應理解，「擁有最快的跑者」是不夠的，直到團隊領導力的問題解決之前，才能消弭當前障礙。

美國混合4X400公尺接力賽則奪下銅牌；除此以外，本屆東奧田徑賽上，男子奪下10面獎牌，其中徑賽七面，女子則是15面，其中徑賽有11面。