東奧／美國男籃奪奧運4連冠 杜蘭特成史上第2位3金王

美國男子籃球隊7日在杜蘭特全場29分領軍下擊敗法國隊，完成奥運四連霸。(美聯社)

美國男子籃球隊7日在杜蘭特全場29分領軍下擊敗法國隊，完成奥運四連霸。(美聯社)

東京奧運 漸尾聲，壓軸賽之一的男籃金牌戰，美國 隊7日遭遇開幕戰曾擊敗他們的法國隊，在杜蘭特(Kevin Durant)全場29分領軍下，頂住對手整場窮追不捨，最終以87：82勝出，完成奥運四連霸，奪下隊史第16面奧運金牌，捍衛了世界籃球霸主的地位。

今年受到NBA賽季因為疫情延後影響，美國男籃在組訓工作不如前幾屆順遂，甚至到比賽前三天，所有球員才在東京聚首，磨合期太短，場上配合默契不足，導致他們在開幕首戰就不敵法國。

決賽再度與法國狹路相逢，儘管美國靠著杜蘭特如入無人之境的表現一路保持領先，但法國也展現韌性，始終未讓差距拉開，甚至在第四節多次將差距縮小至三分，但倒數八秒杜蘭特關鍵兩罰命中後，澆熄了法國的反撲氣焰。

開幕戰輸法國 質疑聲中摘金

在外界質疑聲中摘金，美國球員賽後也難掩興奮之情，杜蘭特就說：「這是一趟特殊的旅程，當你處在一支瞬息萬變的團隊中時，你會覺得這一切真的太神奇了，我們不斷在進步、前進，很感動我們一路堅持並完成了。」

杜蘭特在今年奧運會六場比賽合計拿下124分，連續三屆奧運會總得分都破百，創下美國的新紀錄，而他也追平「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)，成為奧運男籃史上最多金牌的球員，並有望在下屆巴黎奧運改寫紀錄。

根據數據統計，杜蘭特在倫敦 和里約奧運決賽得分都是30分，在2010年世錦賽決賽則有28分入帳，四屆金牌賽場均29.3分；此役，杜蘭特18投9中，三分球9中3、罰球9中8，砍下29分6籃板3助攻1蓋帽。

在奧運會歷届男籃決賽得分前五榜單上，杜蘭特獨占三席，分別是在2012年和2016年奧運決賽中得到30分；他在東京決戰砍下的29分，也能排進前五。

杜蘭特在2012倫敦、2016里約和2020東京，連續獲得三枚奧運金牌；安東尼則是在2008北京、2012倫敦以及2016里約年獲得三枚金牌。

今年幫助公鹿隊奪下NBA總冠軍後才飛往東京與隊友會合的哈勒戴、米道頓，則是成為繼喬丹、皮朋、詹姆斯和厄文後，史上第五、六位包辦同年度NBA總冠軍與奧運金牌的球員。