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東奧／冬夏奧運奪過牌 艾瓦瑞茲為棒球「金」夢最後一搏

編譯林育正／綜合6日電
美國棒球隊內野手艾瓦瑞茲成為美國第三位、世界第六位，在冬、夏季奧運會都奪牌的運動員。 (路透)
美國棒球隊內野手艾瓦瑞茲成為美國第三位、世界第六位，在冬、夏季奧運會都奪牌的運動員。 (路透)

美國棒球代表隊挺進金牌戰，內野手艾瓦瑞茲(Eddy Alvarez)也寫下歷史，成為世界第六位，也是美國第三位在夏季和冬季奧運都奪牌的運動員；艾瓦瑞茲也要幫助美國棒球隊寫下歷史，在美東時間7日早上和日本對壘，力拚2000年後第一面奧運棒球金牌。

美國隊在5日的四強戰7比2擊敗南韓挺進金牌戰，艾瓦瑞茲過程中策動一次關鍵雙殺，避免比數被追平；他擔任開路先鋒更貢獻一分打點；奪下勝利後，他坐在休息區裡，難掩激動情緒表示：「這很漫長的一段旅程，一路上有很多犧牲，我不知道能走到這一步。」

闖進金牌戰，艾瓦瑞茲確定將成為世界上第六位同時在夏季和冬季奧運贏得獎牌的選手。

出生於邁阿密、身為古巴裔移民的他，背景看似和滑冰一點也沾不上關係。但在滑冰場上，他被稱為「噴射擊艾迪」，在索契冬季奧運會為美國摘下5000公尺接力賽銀牌。

持續在小聯盟征戰的他，在2020年8月被叫上大聯盟之後，更加入索普(Jim Thorpe)的行列，成為以棒球以外的運動在奧運奪牌，卻登上大聯盟的球員；艾瓦瑞茲的特殊背景，讓他受到不少矚目，更被票選擔任開幕式掌旗官扛起美國國旗。

不過本屆東京奧運賽事，不像日本與南韓派出國內職棒明星陣容應戰，大聯盟不為奧運暫停例行賽放行選手參戰，因此名單上的成員，全不在大聯盟40人名單。美國隊成員不是生涯剛開始，就是即將畫下句點；許多隊員仍是在小聯盟磨練的未來之星，但也有已過巔峰期的前大聯盟球星，還仍在為爭取一席大聯盟資格努力的邊緣選手。

下一屆2024年巴黎奧運確定沒有棒球項目，可能要等到2028年洛杉磯奧運才能重新被納入比賽項目，因此對於艾瓦瑞茲等年過30歲的球星，想爭取奧運金牌的榮耀，就只剩下此刻。

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