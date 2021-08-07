東奧／無懼104度 美沙灘女排擒澳摘金 「童話故事的組合」

美國女子沙灘排球二人組羅絲(左)和克萊曼(右)，6日在東京奧運會勇奪奧運沙灘女排金牌。(歐新社)

美國 女子沙灘排球二人組羅絲(April Ross)和克萊曼(Alix Klineman)，6日在東京華氏104度(攝氏40度)的高溫下，耗時43分鐘直落兩盤擊敗澳洲 隊，勇奪奧運 沙灘女排金牌；除再次證明美國是女子沙灘排球強國，這對人稱「A隊」的搭檔僅合作兩年就奪金，更被形容為「童話故事」。

美國女子沙灘排球二人組羅絲(左)和克萊曼(右)僅合作兩年，就在東京奧運會奪得奧運沙灘女排冠軍，兩人開心展示金牌。(歐新社)

羅絲和克萊曼手中的金牌，是美國在奧運女子沙灘排球歷史上拿到的第四面金牌，史上只有其他三個國家曾從美國手中奪走金牌。

39歲的蘿絲來自加州，她參加東奧前曾暗示，今年很可能是她最後一次參加奧運；這位經驗豐富的沙灘女排老將2012年在倫敦奧運獲得銀牌，2016年在里約奧運獲得銅牌；在東京終於完成了她的金牌夢想。

羅絲奪金後表示，她為之前兩次奧運獲得其他獎牌感到自豪，「但在39歲時試圖奪得金牌，結果真的就發生了的感覺，既特別又超現實。」克萊曼則說，這是一場「童話故事的結局」。

克萊曼是第一次參加奧運；也住在加州的她，於2017年與羅絲在「驛馬車」(Stagecoach)鄉村音樂節相識，兩人很快決定合作搭檔打沙灘排球。羅絲笑說：「我想，下一次的驛馬車鄉村音樂節，應該送給我們貴賓票。」

克萊曼身高六呎五吋，在打沙灘排球之前，是史丹福大學的明星室內排球選手。她說：「我認為人們應該明白，羅絲找我搭檔冒著風險，畢竟在我加入時，打沙灘排球的經驗還不到一年，水準並不高。但我認為她明白我很有企圖心，我想她在我身上看到其他人沒有看到的東西。我很感激她看到了我的潛力，並把賭注押在我身上。」

疫情下的頒獎典禮，站在頒獎台上的選手會收到放在托盤上的獎牌，然後再把它們掛在自己脖子上；羅絲和克萊曼這對金牌二人組，分別替對方佩掛金牌。羅絲說，「我知道這是疫情下的產物，但在那當下，感覺非常特別；我們可以互相頒發獎牌！」

奪銀的澳洲隊也做了同樣的事；澳洲隊選手德索拉(Artacho del Solar)表示，「毫無疑問，這是我最喜歡的時刻。這其實是非常棒的點子，儘管這麼做是有原因的。」