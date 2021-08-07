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東奧／加女足踢走瑞典 奎恩成首位跨性別奧運奪金

編譯盧炯燊／綜合6日電
加拿大女足中場球員奎恩(紅衣)，成為奧運史上第一位跨性別奧運奪金運動員；圖爲她在決賽中與瑞典球員拚搶。(Getty Images)
加拿大女足中場球員奎恩(紅衣)，成為奧運史上第一位跨性別奧運奪金運動員；圖爲她在決賽中與瑞典球員拚搶。(Getty Images)

東京奧運會女子足球金牌爭奪戰，加拿大對瑞典戰況激烈，在1比1賽平下加時再賽，仍然難分高下，在點球決戰中，加拿大3比2擊敗瑞典，首次在奧運奪得女足金牌，寫下了加國女足的歷史，而陣中中場球員奎恩(Quinn)也成奧運史上第一位跨性別奧運奪金者。

加拿大女足6日在東京奧運會上通過點球大戰擊敗瑞典隊，首次奪得冠軍，隊員擁抱慶祝。...
加拿大女足6日在東京奧運會上通過點球大戰擊敗瑞典隊，首次奪得冠軍，隊員擁抱慶祝。(歐新社)

25歲的奎恩原名瑞貝卡‧奎恩(Rebecca Quinn)來自多倫多，2014年進入加拿大國家隊，在2016年里約奧運拿下銅牌，去年正式公開自己的跨性別身分。

奎恩當時表示，「我想在生活中的各個領域做回真實的自己，其中之一就是在公共場合以跨性別身分出現，我厭倦了性別被錯誤認知的無奈。」

奎恩的實力無庸置疑，目前效力美國職業女足聯盟西雅圖王朝隊(OL Reign)。

在東京奧運會上大爆冷門奪冠，加拿大女足隊員飛奔慶祝，寫下了加國女足的歷史。(歐新...
在東京奧運會上大爆冷門奪冠，加拿大女足隊員飛奔慶祝，寫下了加國女足的歷史。(歐新社)

奎恩以跨性別者為加國女足隊出賽，但未遭到質疑，因為從生理女性過渡到跨性別的運動員，一般不會受到嚴格審視，這個群體被視為不會擁有先天男性的體格及體質優勢。

在奪得金牌後，奎恩受訪時表示為球隊感到驕傲，也說隊友們及整個團隊都是最好的朋友。

奎恩希望其故事能夠廣為流傳，因為當跨性別者的能見度變高時，就可以在社會各方面取得進展，包括運動在內。

奎恩早前在 Instagram以跨性別和非二元性身分出現並貼文，同時鼓勵其粉絲成為跨性別者的支持者；奎恩表示，「多年來一直以一個公開的跨性別者，與最愛的人一起生活，我總是想知道什麼時候能夠公開自己的身分。」

本屆東京奧運至少有三名跨性別或非二元性運動員，除奎恩外，另外兩人分別是紐西蘭舉重運動員哈伯德(Laurel Hubbard)及美國滑板選手史密斯(Alana Smith)，但奎因是唯一獲得獎牌的跨性別者。

此外，根據 LGBTQ 體育網站 Outsports 的最新統計，今年東京奧運會上最少有182名LGBTQ 運動員，截至6日，最少有30人贏得獎牌，包括奎恩的金牌。

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