東奧／笑擁10枚奧運獎牌 35歲女飛人追平劉易士

美國女將菲力克斯6日在東京奧運會奪得女子400米賽跑銅牌，如今已有十面奧運獎牌，成爲奧運史上獎牌最多的女性田徑選手。(路透)

美國 女將艾莉森‧菲力克斯(Allyson Felix)6日在東京奧運 田徑場上，展現與18歲時參加2004雅典奧運一樣的威猛實力，拿下女子400米賽跑銅牌，追平奧運田徑傳奇人物劉易士(Carl Lewis)十面奧運獎牌的美國選手最高紀錄。

菲力克斯是奧運史上最受敬重的田徑選手之一，參加東京奧運之前已有九面奧運獎牌的傲人紀錄；自從參加上屆奧運之後的五年間，她不但升格人母，成為社運倡議人士，已滿35歲。

美國35歲女將菲力克斯自從參加上屆奧運後，已升格人母，並成為社運倡議人士。(路透)

在世界各國田徑選手當中，芬蘭跑者魯米(Paavo Nurmi)囊括12面奧運獎牌的個人紀錄，迄今無人打破。

當菲力克斯在大會司儀介紹之下進入田徑場就位時，在場選手及奧運賽事主管官員紛紛給予掌聲；菲力克斯先前已經表示，這將是最後一次參加奧運。

被安排在外圈第九跑道的菲力克斯，抵達終點之前緊追在巴哈馬選手夏娜‧米勒-尤伊伯(Shaunae Miller-Uibo)、多明尼加選手瑪瑞蕾狄‧保利諾(Marileidy Paulino)之後。菲力克斯最後衝刺以0.15秒優勢領先牙買加選手史蒂芬妮‧麥佛遜(Stephenie Ann McPherson)，以49秒46的成績獲得銅牌。米勒-尤伊伯以48秒36成績勇奪金牌，保利諾以49秒20獲得銀牌。

菲力克斯得獎後接受媒體訪問時說，過去幾年經歷太多事情，每次比賽都志在奪金，「可是我只想好好享受這種感覺，不管今晚結果如何」。

2016年里約奧運結束時，菲力克斯個人累計九面奧運獎牌，其中有六面為金牌；不過，體壇生涯湛放光芒的同時，她的個人生活出現變故；2018年，菲力克斯懷孕期間出現子癎前症(preeclampsia)，母嬰生命雙雙面臨威脅，妊娠32周緊急剖腹產，女兒卡米琳(Camryn)出生體重僅3磅7盎司，在新生兒加護病房(NICU)總共住了29天，終於保住性命。

菲力克斯後來以親身經驗呼籲孕婦，若察覺狀況不對要勇敢說出口，因為就連像她一樣身體健康、做好萬全準備的孕婦，都會出現妊娠問題。

2019年，菲力克斯批評長年以來擔任贊助商的運動品牌耐吉(Nike)，因為女選手懷孕期間如果不參加比賽，代言收入可能泡湯。