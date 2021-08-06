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氣候變遷警訊 大西洋環流不穩 恐致歐美極寒

記者張聲肇／綜合報導
受極端氣候影響，歐洲上月豪雨成災。圖為比利時列日的默茲河水上漲，漫進市區。(美聯社)
受極端氣候影響，歐洲上月豪雨成災。圖為比利時列日的默茲河水上漲，漫進市區。(美聯社)

把大西洋熱帶暖流表層帶向北歐，再把北方海底冷水帶來南方的「大西洋經向翻轉環流」(Atlantic Meridional Overturning Circulation，AMOC)不穩，甚至有崩潰之虞；科學界說，這又是氣候變遷造成的。

如果這個作用如輸水帶的南北環流系統突然中斷或紊亂，地球表面的溫度將產生極大的變化，影響歐美的海平面、降雨量，最終導致極寒氣候。

「自然氣候變遷」(Nature Climate Change)期刊5日刊出的研究報告根據100多年來海洋溫度與鹹度等資料，研判大西洋經向環流八個指標，已出現很大的變化，顯示環流的力道變小；報告作者、德國研究人員波爾斯(Niklas Boers)說，環流如果中斷，可能失去平衡。

一旦失衡，歐洲和北美可能面臨極寒氣候，美國東岸海平面將上升，為全球提供雨量的雨季，也可能被攪亂。

未參與本研究的氣候物理學家凱薩(Levke Caesar)說，這項研究凸顯大西洋經向翻轉環流離「臨界點」已多麼接近。

大西洋經向環流把美國海岸的暖流和熱氣蒸發出來的鹽分隨著「灣流」(Gulf Stream)推向北歐，越北溫度越低，密度隨鹽度增高，到了格陵蘭沉到海底，又把融進來海水往南推向南極，匯合其他洋流，形成全球「溫鹽環流」(thermohaline circulation，又稱深海洋流、輸送洋流、深海環流)。

溫鹽環流是地球氣候系統的一大動力，靠它調節全球熱氣的分配、氣候型態。

波爾斯說，只要溫度和鹹度的升降率穩定，大西洋經向環流就可永續不絕，因為物理學可以精準預測濃度高的水會下沉，輕的會上湧，這樣，南北環流自然可以永遠繞行不停。

但氣候變遷改變了這個平衡：高溫使海水溫度上升、密度下降；北極冰原與歐美冰河融化產生的淡水，稀釋了北大西洋的鹹度，也把水的密度減低；如果密度低、不夠重，無法下沉，整個大西洋經向翻轉環流系統就會崩潰。

地球不是沒經過類似的歷史：寒冰紀末期，日漸消融的北美冰原上的冰河湖潰決，洪水沖入大西洋，擋住大西洋經向環流的流動，北半球尤其歐洲氣溫驟降，氣候突然變得極寒。

陷在北極冰塊裡面的瓦斯氣泡顯示，那段冰寒氣候延續了1000年；從植物化石和遠古遺物可以看出，那次氣候轉型，不但改變了地球生態，也讓動物社會陷入混亂。

氣候變遷 美國 冰河

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