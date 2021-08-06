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格陵蘭上周大規模融冰 能讓佛州淹水2吋深

編譯潘勛／綜合5日電
格陵蘭氣候嚴寒，圖為一艘小船在冰山和浮冰間小心前行。(美聯社)
格陵蘭氣候嚴寒，圖為一艘小船在冰山和浮冰間小心前行。(美聯社)

世界最大島格陵蘭上頭冰川上周發生大規模融解事件，丹麥研究機構「北極入口」(Polar Portal)指出，因此釋出的水量足以淹沒全佛州土地達兩吋深；國家航空暨太空總署(NASA)所轄「全球模測及同化辦公室」(Global Modeling and Assimilation Office)指出，因為全球暖化，冰川大規模融解事件愈來愈常見。

華盛頓郵報5日報導，熱浪隨著高壓籠罩格陵蘭，7月28日開始融解當地冰川；高壓導致空中萬里無雲，讓更多陽光直曬地表，內陸溫度開始飆升。

各式模型都指出，上周冰河消融異常廣大；「丹麥氣象機構」氣候學家史丹多(Martin Stendel)指出，由7月28日到8月1日，總計冰川融解量在410億噸，換算每日為80億噸；列日大學(University of Liège)氣候學家費特魏斯(Xavier Fettweis)指出，7月28日當天冰川融解量為1950年來單日第三大。

格陵蘭冰山因氣候變遷，逐年消蝕。(美聯社)
格陵蘭冰山因氣候變遷，逐年消蝕。(美聯社)

史丹多指出，這次冰融量巨大，但並非前所未聞，融冰創紀錄的2019年，有好幾天單日融化量達100億噸；只是這次跟2019年有所不同，格陵蘭各地冰川都出現融解，尤其在島的西、北兩岸。

但學者們指出，截至目前這個融冰季還算正常；NASA專家勞倫，安德魯斯(Lauren Andrews)指出，除開這次大規冰川融解，7月初融解量也很可觀。

格陵蘭融冰季由6月直到9月初；季初天氣較涼爽，讓融冰量較正常時節來得少，同期相比積雪量增加；冷熱擺盪與美國太平洋西北部及加拿大高溫破紀錄、德國洪水發作也有關係。

安德魯斯指出，大規模融冰事件對冰層會造成許多短期影響，例如冰雪融化時，會讓底層較髒的冰及包在冰內的煤灰、塵土等黑色粒子暴露出來；融冰也讓冰晶變黑變醜，如此較黑的冰面會吸收更多太陽光，而非反射回太空。

大型融冰事件另會造出冰透鏡體或冰板，促使格陵蘭流走的水量增加及陸塊流失。費特魏斯指出，單是7月28日一天就有220億噸冰融化，其中約120億噸流入海洋；史丹多表示，這次融化的冰量助長全球海平面升高約0.1毫米，未來可能對海平面上升衝擊更大。

冰川 太空 NASA

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