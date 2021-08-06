今年侵襲美東颶風變多 威力高於平均

氣象預報指出，今年侵襲美國東岸的颶風數量較多，而且威力不小。(美聯社)

美國國家海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)更新今年颶風 季的預測，至11月30日颶風季結束為止，將有15到21個命名風暴，包括七到十個颶風，其中三到五個威力至少三級，持續風速超過每小時110哩。

NOAA科學家羅森克蘭斯(Matthew Rosencrans)說，更新數字與5月份季前預測相去不遠，但今年的颶風數量和威力高於往年平均。

平均每年有14個命名風暴，包括七個颶風，其中三個威力強大；羅森克蘭斯說，今年颶風量和威力超過平均的機率達65%。

羅森克蘭斯說，持續預測颶風活躍度高於平均的主因是，「聖妞現象」(La Niña)氣候模式今年稍晚可能形成，屆時赤道太平洋海面溫度下降，影響其他地方的天氣；在大西洋通常風切變(wind shear)減少，更容易形成風暴、威力增強。

2015年以來每年6月前便形成風暴，但正式颶風季6月1日展開；今年，第一個風暴安娜(Ana)5月下旬形成，迄今已有五個命名風暴，第五風暴愛莎(Elsa)7月1日形成，2021年創風暴數最快滿五的紀錄。

愛莎是一級颶風，在加勒比海部分地區造成洪水 等破壞，之後匆匆進入墨西哥灣、穿過佛州北部並沿東岸上行，7月8日降級為熱帶風暴 ，紐約市及周邊地區發生洪水。

愛莎過後，颶風季歸於平靜，但8月中至10月往往最活躍，夏季海洋變暖，助長大型旋轉或氣旋風暴。

氣候變遷造成更強風暴、導致更多雨量，理由是暖空氣含有更多水分、風暴放慢速度，而海平面上升和風暴移動慢更具破壞力。