拜登拚零碳排…2030新車 電動車占5成

拜登總統5日針對氣候變遷再度簽署行政令，誓言加速生產電動車(包含汽車和輕型卡車)，至2030年，新車中電動車占比將達五成。圖為他當天在白宮試駕Wrangler Rubicon吉普車。(Getty Images)

拜登 總統5日針對氣候變遷再度簽署行政令，誓言加速生產電動車(包含汽車 和輕型卡車)，至2030年，新車中電動車占比將達五成；拜登說，美國 要據此勝過中國，應對氣候危機。

拜登4月宣示2050年前溫室氣體的排放量減半目標，這是他針對氣候變遷做出的最新政策，鼓勵發展純電動車、插電式混合動力車、和氫燃料電池車；到2030年，市售新車有一半為零碳排車輛，也將在未來數年內提高輕型和中型汽車的排放標準，行政令讚許加州在這項領域的專業和領先，建議環保署比照。

華盛頓郵報報導，環保署的目標為至2026年新車和卡車平均每加侖行駛52哩，為有史以來最嚴格；相較前任川普政府放寬標準，拜登想扭轉局面需要更大刀闊斧。

「(汽車產業的)未來是電動，沒有回頭路，問題是在未來的競爭中要領先或落後。」拜登在白宮演說時，背後就停著兩輛電動汽車。

美國鼓勵發展純電動車、插電式混合動力車、和氫燃料電池車，將在未來數年內提高輕型和中型汽車的排放標準。圖為能源部長格蘭霍姆(前左二)5日在通用汽車公司考察電動車生產線。(Getty Images)

華府政治新聞網站Politico引述一名資深政府官員說法指「這是典範轉移」，接下來十年，汽車製造商要將提供13倍的零碳排汽車進入市場，不過這項政策對消費者和汽車製造商不具約束力。

拜登邀請三大汽車製造商通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford Motor)與吉普製造商Stellantis為這項政策背書，卻未見最大電動車製造商特斯拉(Tesla)。

三大車廠聯合聲明表示，以2030年實現美國電動車年銷量40%到50%為目標，使美國趨近巴黎氣候協定的淨零碳排未來，車廠已將技術開發與投資導向電動車未來，還需要政府提供足夠的電氣化設備，擴大電動汽車供應鏈以實現目標。

全美汽車工人聯合會(United Auto Workers)主席柯里(Ray Curry)表示，現在是產業關鍵期，「我們落後中國和歐洲製造商，對手正在傾注鉅資拓展市場和產能，我們要在美國投資」。

拜登表示，關鍵是美國是否可以本土製造電動汽車與汽車電池，在電動汽車領域，中國正保持領先，因其有全球最大且最快速成長的市場；中方製造超過八成的電動車電池，「不過這不是中國電池，不是中國電池技術比任何地方都創新，我們的國家實驗室、大學和汽車製造商曾領導這項技術發展，沒理由我們不能找回領先地位，我們需要快速行動」。

環保署要求2026年新車和卡車平均每加侖行駛52英里，這將是有史以來對碳排放最嚴格的標準。(Getty Images)

拜登提到他的「重建美好」計畫，稱電動汽車目標將改變美國基礎建設，在全美設立50萬個充電站與一個全國性網絡。

拜登說，不會遺漏任何人，現有基礎建設計畫中有九成的工作機會不要求學士學歷，當美國投資基礎建設時，需要美國工人購買美國製造的產品與服務，政府將保護工人、工會和集體談判的權利。