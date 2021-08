特斯拉CEO馬斯克。路透

電動汽車巨擘特斯拉 CEO馬斯克 (Elon Musk)曾斥責工作超時疲憊不堪的員工,說他們沒有抱怨的權利,因為「我可以在自己的私人小島上左擁右抱裸體超模,暢飲邁泰雞尾酒,可是我卻沒有這樣做」。

新書Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century揭露,以上只是馬斯克罵人的一部分而已。

馬斯克心心念念的都是打造出平價的電動車,不但自己全力以赴,也要求員工跟他一樣拚,以致有人抱怨時被當場開除。

50歲的馬斯克,2016年在加州 趕工研發Model X SUV時,臨時通知員工周末必須加班,引發集體反彈,當場飆罵。除了提到小島和超模,馬斯克還說:「我在工廠裡面做個半死,所以我不想聽有人說自己有多辛苦。」一名業務因為回嘴被馬斯克當場開除:「馬上滾出我的視線,你不用再出現了。」

新書報導,馬斯克真的很拚,可以整夜不睡或是睡在工廠地板上,一件T恤穿了三天都沒換,照樣接受媒體專訪。