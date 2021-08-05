申請作業延宕 10萬綠卡恐作廢

疫情讓綠卡申請作業受到延宕。（Getty Image）

疫情下，核發綠卡 的聯邦機構正面臨史無前例的申請案積壓，今年可能有約10萬張因工作申請的綠卡未能發出而作廢，排隊等待成為永久居民多年的120萬移民 現況，因此變得更加複雜；其中多數是在科技業工作的印度人，他們只能眼看領到綠卡的機會流逝。

負責處理合法移民申請的美國公民 暨移民服務局(USCIS)去年10月新會計年度開始時，曾希望今年能發出比平常14萬張還要多12萬張的綠卡數量，以大幅減少陳年積案；但國務院簽證控制與報告部門負責人歐本海默(Charlie Oppenheim)7月在YouTube問答論壇表示，估計9月底財政年度結束時，將有約10萬個綠卡號碼未發出，屆時任何不及發出的綠卡都會過期。

政府數據顯示，今年的綠卡申請案平均十個半月才能完成，比去年多兩個月；有些綠卡申請案甚至被擱置長達五年之久；律師表示，綠卡申請發放數量依原國籍不同而有別，提出申請但今年未獲綠卡的印度移民，明年就不會優先排到；有綠卡申請人為此提起訴訟，要求馬里蘭州聯邦地方法院在會計年度結束後保留他們的名額。

曼哈頓軟體工程師馬罕提(Hildingur Mahanti)2000年自印度移居美國讀大學，雇主2010年贊助他申請綠卡，至今他仍在等待批准；馬罕提抱怨，「這不人道，你可能和來自不同國家的人同樣符合資格，待遇卻比他們差。」

去年因為疫情，全國各地移民辦公室關閉，世界各地的美國領事館也一度關門，導致綠卡申請積壓情況更加嚴重；加上前總統川普去年4月針對美國家庭成員擔保的海外綠卡申請人實施旅行禁令，結果美國去年簽發的家庭綠卡比往年減少大約12萬張。

綠卡申請人、雇主和其他移民倡導者表示，政府早該在一年前就預見當前的情況，安排更多工作人員處理簽證或在財政年度開始前接受綠卡申請，以便及時處理。

美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)與自由派智庫「尼斯卡南研究中心」(Niskanen Center)建議拜登政府，利用其權力將剩餘的綠卡名額分給排隊中的申請人，確保即使申請案明年才能完成，也仍保留該號碼。