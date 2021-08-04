中國市場誘人… 聯歐抗中 拜登吃力

拜登延續川普對中強硬政策，在七大工業國集團(G7)中，呼籲中國要「尊重人權及基本自由」。（美聯社）

拜登 總統極力聲稱，中國 對西方民主體制造成獨一無二的挑戰，呼籲國內及海外傳統盟友團結因應，白宮強硬對付中國，但某些歐洲國家想取巧，一方面批評中國的人權問題，但仍殷盼與中國營造獲利豐厚的貿易商機，強調歐洲消受不起與中國對峙，美國 聯歐抗中的構想要落實只怕很吃力。

國家廣播公司新聞網(NBC News)3日報導，歐洲在全球經濟的份量縮小，因此認為要仰賴對中貿易；一些專家另指出，川普擔任總統四年，讓歐美關係很受傷，歐洲變得較不信任美國，對拜登希望與歐洲團結對抗中國，也造成麻煩。

拜登延續川普對中強硬政策，由某些方面來看，歐洲及各地盟友也對中硬起來，例如6月七大工業國集團(G7)便呼籲中國要「尊重人權及基本自由」；北大西洋公約組織(NATO)也首度表示，要以捍衛自己安全利益角度來跟中國打交道，對此拜登後來宣稱，自己就追求合作抗中取得勝利。

但某些歐洲領袖相形美國，更熱衷於強調要與中國合作；前駐德大使柯恩布倫(John Kornblum)指出，歐、美出現這項分歧，是川普任內好鬥成性，歐洲等盟國已不再那麼信任美國；歐洲領袖表示信得過拜登，但萬一拜登2024年選輸怎麼辦？

拜登強調要與中國競爭、對抗，歐洲可不做是想；德國總理梅克爾最初提到中國時指出，競爭之外還得合作；英國財相蘇尼克(Rishi Sunak)便抱怨西方世界就中國而生的辯論「不夠細緻」，呼籲要建立「成熟而平衡的關係」，容許倫敦的金融服務業能分潤到市值55兆美元的中國市場。

專家指出，美、歐對中的觀點分歧，說到底還是經濟的關係；中國在2020年超越美國，成為歐盟最大貿易夥伴，與德國關係更是深厚，而德國是歐洲經濟火車頭，獲利於中國經濟蓬勃發展已有多年。

柯恩布倫指出，其實美國跟歐洲有諸多雷同，經濟與中國交纏很深，但拜登政府或許認為美國經濟夠強大，撐得住與中對峙而衍生的苦痛，歐洲國家則覺得自己沒那個本錢。此外歐盟由30多國組成，由強硬對付中國的立陶宛，到不自由、很民粹、很親中的匈牙利都有；柯恩布倫認為，歐洲最大的麻煩就是不夠團結。