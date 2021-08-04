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賀錦麗將訪星越「加強抗中」 聚焦經濟、安全合作

編譯潘勛／綜合3日電
副總統賀錦麗本月將訪新加坡及越南，凸顯美國用心投入東南亞，維護印太地區開放自由。（Getty Images）
副總統賀錦麗本月將訪新加坡及越南，凸顯美國用心投入東南亞，維護印太地區開放自由。（Getty Images）

賀錦麗副總統辦公室表示，賀錦麗這個月將出訪東南亞，訪問新加坡及越南，會見政府官員、民營部門及民權界領袖，凸顯美國用心投入東南亞，維護印太地區開放自由，加強反制中國增長中的全球影響力。

賀錦麗將成為第一位造訪越南的美國副總統，此行用意也在顯示美國投入該區域的力道有多強勁。

美聯社3日報導，賀錦麗的副國安顧問高登(Phil Gordon)提早預告副總統東南亞行程目標時表示，賀錦麗將強調拜登政府致力於印太地區不被封鎖、喪失自由，並聚焦在強化本區域安全。

高登指出，賀錦麗此行將會見兩國政府領袖、官員，以及民營部門及公民社會要人，專注於強化美國的領導、擴大安全合作、強化經濟夥伴關係、捍衛依國際法所設邊界，尤其是在南海，也將強調美國及盟國間的共有價值。

賀錦麗出訪行程細節尚在規畫中，但她擔任副總統以來，這次是第二次外訪，計畫由20日到26日一整周投入當地，耗時要比她6月間訪問瓜地馬拉及墨西哥兩天來得久。

賀錦麗過去較少公開接觸東南亞，但自拜登就任以來，亞洲一直是拜登政府外交政策的重中之重，想反制中國在該區域的外交及軍事攻勢。

自拜登的前任川普以來，美、中關係便大為惡化，目前兩國就包括科技、網安及人權等一堆課題依然意見齟齬。

拜登上周在國家情報總監辦公室發表演講便警告說，中國國家主席習近平熱衷於發展成全球軍力最強國家，另追求到2040年中葉成為世界最大經濟體。

拜登已派出內閣高層前往亞洲，顯示美國支持該區域盟友；國務卿布林肯(Antony Blinken)及國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)首次海外行，便是前往日本及南韓；奧斯丁7月還前往新加坡、越南及菲律賓，矢言美國支持三國，抵抗北京當局在南海的入侵行為。

賀錦麗 美國 拜登

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