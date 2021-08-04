中國減碳「2030後逐漸減排」 國際批動作慢

中國是世上最大的碳排放國，2030年以後才開始減排，受到批評。（美聯社）

儘管美、英等國呼籲中國 加速減碳，中國氣候變化事務特使解振華3日指出，中國2030年碳排放量達高峰，隨後逐年減少，2060年達到碳中和的目標不變。

解振華在香港 科技大學和「我們的香港基金會」聯合主辦的視訊會議上說，北京很快就會公布更新版的排放計畫，並在年底格拉斯哥聯合國氣候會議上，公布進一步的具體行動計畫。

前美國 氣候特使史登恩(Todd Stern)在同一視訊會議上批評中國，到現在都沒宣布2020年代的行動計畫。

史登恩說，中國是世上最大的碳排放國，2030年以後才開始減排，無法達成讓全球氣溫上升不超過攝氏1.5度的總目標；再說，中國第14個五年計畫中，煤炭消耗總量根本不符「實際行動所需」。

他說，中國在國內做什麼或不做什麼，不僅對它自己，對整個世界，都有「巨大的影響」，如果地球氣溫控制在攝氏1.5度以內的目標達不成，是因為中國的關係，它的「全球地位與名譽」將大受打擊。

英國能源轉型委員會主席透納(Adair Turner)呼籲中國把排放高峰年提前，並把碳中和的年份提早十年，也就是2050就達到零排放，因為屆時，它已經是富裕的已開發國家，不能以它現在的情況，預估攸關人類前途的氣候變遷大局。

透納說，這是簡單的數學問題，如果中國的碳排放量一定要等到2030年才達高峰，全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度以下的概率，頂多只有50%；連要控制在攝氏2度內的機率，都不會超過90%。

解振華說，每個國家的情況不同，發展階段和歷史責任也不同，煤炭佔中國天然資源的比例比別國高，石油天然氣比別國少。

他說，已開發國家工業化的歷史超過200年，相對而言，從碳排放高峰過渡到碳中和的時程，都比中國長。

他說，估算起來，歐洲從碳高峰到碳中和，亦即零排放，需時60年，美國也有45年，中國卻只有30年，可以走完同樣的時程，而且還要面對許多困難與挑戰，才能達成目標。