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佛州長德桑提斯拒頒口罩令 休士頓市府要求員工戴口罩

編譯郭宣含／綜合3日電
佛州州長德桑提斯。（美聯社）
佛州州長德桑提斯。（美聯社）

佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)3日對佛州破紀錄的新冠住院病患人數輕描淡寫，重申不會頒布口罩令，也不會要求任何企業實施防疫限制；德州州長艾伯特(Greg Abbott)近日也規定禁止頒布口罩令，但休士頓市長特納(Sylvester Turner)2日違抗州長行政命令，要求市府員工上班時戴口罩，因為Delta變種病毒使社區和職場新冠病例大增。

佛州3日新冠住院病患已飆升至1萬1515人，不僅從6月中僅1000人的人數暴增，還連續第三天打破去年最高紀錄。

德桑提斯表示，他預期新冠住院人數會在未來幾周下降，他強調住院病患激增是受到季節性影響，因佛州人有更多時間待在室內，以躲避夏季高溫和濕度。

德桑提斯自詡新冠疫情期間加強老年人和療養院居民的疫苗接種，他還說「媒體歇斯底里」誇大疫情數字，導致民眾心臟病發和中風卻因怕染疫而不敢去急診；不過醫師接受美聯社採訪時表示，疫情初期確實有此情況，但現已不然。

拜登總統批評德桑提斯和其他阻擋恢復口罩令的官員，拜登呼籲拒頒口罩令的共和黨州長「別阻擋」疫苗規定，「如果你們不幫忙，至少別擋住那些想做正確事的人」。

除了佛州，德州州長也下令禁止要求戴口罩，但休士頓市長特納2日以Delta變種病毒使新增病例激增為由，要求市府員工上班時要戴口罩；這項新口罩令要求所有市府員工在無法維持社交距離情況下，需戴口罩。

休士頓市檢察官邁克爾(Arturo Michel)表示，州長命令並未限制市府打造合理且必要的安全職場守則。

達拉斯郡(Dallas County)和威廉姆森郡(Williamson County)也要求郡法院人員戴口罩，並引述州高等法院命令指出，其允許司法當局負起責任，避免民眾染疫。

類似的地方口罩令似乎違反州政府命令，德州檢察長辦公室已採取法律行動。

口罩 佛州 德桑提斯

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