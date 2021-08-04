泰森肉品要求員工打疫苗 微軟要求接種證明

泰森肉品公司要求員工接種新冠疫苗。（美聯社）

變種新冠病毒到處肆虐，確診案例又見上升，泰森肉品、微軟等公司3日紛紛要求員工接種新冠疫苗 ，在政府無法下令強制接種下，企業只好自主「防疫作業」。

泰森要求員工接種疫苗，微軟則繼谷歌、臉書等科技大企業之後，要求員工、販賣商和訪客出示接種證明，同時也把召回在家上班員工的時間，從9月延後到10月4日以後，以因應新一波疫情。

要求員工打疫苗的企業不是硬性規定，例如微軟對「必須在家上班」的員工，包括子女仍太小，不符打疫苗的資格的家長員工，保持彈性，暫不要求他們回辦公室。

全球最大肉品公司之一的泰森，要求主管9月24日前打完疫苗，其他職員則在10月1日前完成接種；一線包裝人員等也須於11月1日前接種完畢，細節正與工會協商中。

泰森說，2月至今已舉辦100多場接種活動，卻僅5萬6000員工已完成接種，不到全員一半；該公司打算繼續舉辦，並以200元「獎金」鼓勵接種。

代表泰森員工的食品與商業勞工 聯合會認為，要求員工施打僅獲緊急授權的疫苗不合理，工會總會長裴隆(Marc Perrone)說，他和其他幹部會與泰森管理層協商，確保勞工權益不受侵犯，疫苗規定公平執行。

泰森執行長金恩(Donnie King)致函全體員工說Delta變種毒株傳播力強，公司不得不要求仍在猶豫的員工，為了保護自己及四周的人，勿再持疑，趕快接種疫苗。

泰森員工接種新冠疫苗。（美聯社）

生產Jimmy Dean、Hillshire Farm等品牌肉品的泰森，各地工廠因爆發過群聚感染事件，造成員工死亡、重病，遭員工家屬提告；泰森已耗資7億元，加強安全措施。

亞馬遜、沃爾瑪等零售業的大企業還未要求員工必須打疫苗，部分原因是怕造成勞力不足、加速員工離職率；這些企業目前採取宣導、獎金鼓勵、給假等辦法，鼓勵員工打疫苗。

Delta變種病毒促使部分企業再度要求員工戴口罩 ，連打過疫苗的員工也不例外，因為這是疾病防治中心的最新建議；代表福特、通用等汽車製造廠的汽車勞工聯合會3日宣布，會員員工，不論打完疫苗否，上班時必須戴口罩；這個宣布距離宣布可脫掉口罩不到一個月。