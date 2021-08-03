拜爾絲壓軸回歸 平衡木內戰李蘇妮

美國體操天后拜爾絲將復出再披戰袍。(Getty Images)

美國 體操天后拜爾絲 (SImone Biles)3日重回體操賽場，參加平衡木決賽，並與日前摘下全能金牌的苗族少女李蘇妮(Suni Lee)上演美國內戰。

美國體操協會發布聲明表示：「我們很高興確定將有兩位選手參加平衡木決賽，等不及看你們的好表現了。」拜爾斯過去在2016里約奧運 平衡木摘下銅牌，還曾在三屆世界體操錦標賽奪金。

拜爾絲本屆奧運體操團體決賽完成跳馬後，因心理問題決定退賽。她晉級了五項個人賽，但全能、跳馬、地板和高低槓全部退賽，只留下平衡木。

退出多項賽事後，拜爾絲每日維持練習，並且由教練團進行評估。雖然未出賽，但她在其他個人賽事也到場為隊友加油打氣。她也進一步解釋所面臨的困境，當身體騰空時，她沒自信能夠知道，接下來體要做什麼動作，這已不是拜爾絲第一次面臨類似情況。

她透露透露這類狀況使她感到「內心與身體無法同步」；而狀況曾在需要較多轉體動作的地板和跳馬出現，但現在卻蔓延到高低槓和平衡木。

雖然拜爾絲退出多項賽事，但隊友依舊非常爭氣，美國拿下團體銀牌後，李蘇妮奪下全能金牌，使美國完成五連霸；史金納(Mykayla Skinner)頂替拜爾絲出戰跳馬決賽奪銀；隨後李蘇妮也拿到高低槓銅牌，潔德.卡瑞(Jade Carney)則在地板奪金，所有女子項目的頒獎台，都有美國隊的身影。

拜爾絲在體操賽事最後一天回歸，卡瑞說：「她讓我感到很驕傲，今年奧運她飽受許多起伏，很高興看到她能出戰平衡木決賽。」

上一屆里約奧運，拜爾絲勇奪團體、全能、跳馬和地板金牌。但在最後的平衡木決賽，她一度沒站穩腳步差點跌落，所幸最後回穩才沒釀成大失誤。雖然最後在平衡木拿到銅牌，未能完成超高難度的五金成就，但她卻表示，這面銅牌是最讓她感到驕傲的一面獎牌。