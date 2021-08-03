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跳馬失誤、地板大反攻 美體操女將卡瑞摘金

編譯林育正／綜合2日電
美國體操女將潔德.卡瑞2日出戰地板決賽，一舉帶回金牌。(路透)
美國體操女將潔德.卡瑞2日出戰地板決賽，一舉帶回金牌。(路透)

美國體操女將潔德.卡瑞(Jade Carney)揮別跳馬決賽的失利，在拜爾絲(Simone Biles)的鼓勵下出戰地板決賽，一舉帶回金牌。

卡瑞在周日的跳馬決賽因在第一跳失誤，僅以第八名作收，但她獲得隊友的強力支持；在2日的地板決賽，卡瑞以直體後空翻兩周，轉體兩周開場，所有翻騰動作不僅高度足夠且執行相當俐落。

她以全場最高的6.3分難度分，加上8.066分的實施分，總和14.366分奪金。

美國體操女將潔德.卡瑞2日出戰地板決賽，一舉帶回金牌。(路透)
美國體操女將潔德.卡瑞2日出戰地板決賽，一舉帶回金牌。(路透)

失誤很難熬：但我不想放棄

卡瑞說：「從失誤中重新站起來，我能把過去發生的事拋下，完成我生涯表現最好的地板比賽，我為自己感到非常驕傲。」

「前一天真的非常難熬，失誤發生當下真的是一片模糊，不知道發生了什麼事，但很高興我沒事。」卡瑞並表示：「第二跳是很大的挑戰，但我不想放棄。今晚我得放下一切，竭盡所能。」

拜爾絲鼓勵：去征服地板吧

她也將拿下金牌的功勞，歸功於在跳馬決賽後支持她的隊友們；拜爾絲對她說：「現在你什麼也無法改變了，去征服地板吧，我就是這麼做的。」

卡瑞的父親，同時也是她教練的布萊恩(Brian Carey)也開導她，決定在地板決賽放手一博。他說：「你可能覺得昨天是人生中最糟的一天，但今天也可能是你這輩子最棒的一天。」

卡瑞在地板決賽第二個登場，因此等待其他選手完賽的過程中，讓她感到既緊張又不安。地板決賽中，前六名的選手的分數，和前一人的差距都只在0.2分之內，戰況相當激烈。卡瑞雖然8.066分的實施分僅在八名選手中排第七，但她6.3分的難度分全場最高，且沒又出現任何額外失誤扣分，順利拿下金牌。

美國體操女將潔德.卡瑞2日出戰地板決賽，一舉帶回金牌。(路透)
美國體操女將潔德.卡瑞2日出戰地板決賽，一舉帶回金牌。(路透)

銀牌得主則是義大利選手凡妮莎.費拉瑞(Vanessa Ferrari)，銅牌則是由日本的村上茉愛(Mai Murakami)和俄羅斯的安潔莉娜.梅林可娃( Angelina Melnikova)並列。

在奧運的新規則中，每隊除了四名成員分數計入團體賽之外，還能有另外兩位選手參賽；因此在2018年開始，卡瑞便前往德國、卡達和澳洲等地參賽，取得個人資格。她說：「有時非常難熬，但很高興我們堅持到底。」

卡瑞在2日的地板決賽，翻騰動作不僅高度足夠且執行相當俐落。(Getty Imag...
卡瑞在2日的地板決賽，翻騰動作不僅高度足夠且執行相當俐落。(Getty Images)

拜爾絲 義大利 美國

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