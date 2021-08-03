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爆冷丟金牌 美國女足隊該交棒了

記者顏伶如╱綜合報導
39歲美國女足隊成員卡爾莉‧洛伊德2日晚迎戰加拿大隊，膝蓋疼痛、垂頭喪氣。(Getty Images)
39歲美國女足隊成員卡爾莉‧洛伊德2日晚迎戰加拿大隊，膝蓋疼痛、垂頭喪氣。(Getty Images)

東京奧運女子足球2日準決賽中，過去曾得兩屆銅牌的加拿大以1比0險勝奪冠呼聲最高的常勝軍美國，挺進決賽；美國隊進軍奧運金牌之路就此阻斷。這場爆冷門的比賽結束後，輿論開始出現檢討聲浪，華盛頓郵報分析指出，美國女子足球國家代表隊有著高齡化問題，如今已到了交棒時刻。

報導指出，39歲美國女足隊成員卡爾莉‧洛伊德(Carli Lloyd)曾馳騁世界盃及奧運比賽，球場上驍勇善戰，但2日晚間在迎戰加拿大隊時，膝蓋疼痛卻連站立都有問題，過去累積的傲人戰績，頓時變得通通無關緊要。

洛伊德在賽後受訪時說：「真的難過到痛徹心扉。我們一大早就起床，訓練到很晚，我們都做了很多犧牲，放棄很多，希望能贏。如今心都碎了，真的。」

從倫敦、北京到雅典 制霸奧運

自從女子足球在1996年列入亞特蘭大奧運比賽項目後，美國女子足球隊每屆參加奧運都是志在奪金，倫敦奧運、北京奧運到雅典奧運，一路稱霸。

為何會輸給從來不曾在奧運勝出的加拿大？美國女足隊教練安多諾維斯基(Vlatko Andonovski)說：「我真的不知道。我們將回過頭來深切檢討，找出到底什麼地方沒有做好，或者發生了什麼原因。」

美國女足隊教練安多諾維斯基(Vlatko Andonovski)。(美聯社)
美國女足隊教練安多諾維斯基(Vlatko Andonovski)。(美聯社)

華郵分析，美國女子足球隊已面臨世代交替的關鍵時刻，這次派出的賽選手陣容，或許很適合參加五年前的2016年里約奧運，卻不適合參加延後一年舉行的2020年東京奧運，代表隊裡有七名選手出生於1980年代，雖然老將有著身經百戰的豐富經驗，但這次連續五場比賽下來，卻難掩狀況不穩定的事實。

18名選手 9人已超過30歲

報導指出，18名美國女足隊選手當中，有九人已超過30歲；36歲的前鋒梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)在賽後記者會上便說，選手有很多需要自我反省之處，「我們應該拿出更好的表現才對，沒有第二句話」。

被媒體問及接下來體壇生涯規畫如何，拉皮諾並未正面回覆，僅以玩笑口氣答道：「你們已打算放逐我了。」但她同時指出，參加國際足球比賽的選手，對於接下來的生涯規畫是以四年的區塊為思考時間，而非一年而已，下一場世界盃女足賽是在2023年，下屆奧運則在2024年。

39歲美國女足隊成員卡爾莉‧洛伊德2日晚迎戰加拿大隊，膝蓋疼痛、垂頭喪氣。(路透...
39歲美國女足隊成員卡爾莉‧洛伊德2日晚迎戰加拿大隊，膝蓋疼痛、垂頭喪氣。(路透)

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