奧運首見跨性別 紐西蘭舉重選手八年前男變女

紐西蘭舉重選手哈伯德2日締造歷史，成為首位在奧運出賽的跨性別運動員。(美聯社)

今年東京奧運 強調「性別平等」、「多元和諧」主題，使得跨性別選手的參賽也獲各界關注，其中最受關注的是紐西蘭籍女子87公斤級舉重選手哈伯德(Laurel Hubbard)，她在八年前變性，雖然這次的比賽中三次抓舉均告失敗而無緣獎牌，但作為奧運場上最年長的運動員及第一位公開的跨性別選手，哈伯德的參賽仍有重要意義。

43歲的哈伯德因曾在2017年的世界舉重錦標賽拿到銀牌，並在2019 年於太平洋運動會摘金，原被視為紐西蘭奪牌的潛力選手之一。不過，哈伯德的比賽在開始10分鐘內宣告落幕。她三次試舉都失敗，第二舉雖然有把槓鈴舉過頭頂，她在歡呼聲中，對空揮拳慶祝，但這一舉之後被判定失敗。

哈伯德的參賽符合國際奧林匹克委員會(IOC)對於跨性別選手參加「變性手術後的性別」分組的相關規定，只要能提出比賽前12個月期間，血清中的睪固酮濃度低於每公升10奈米莫耳(nm)的證明即得參賽。但有人批評，哈伯德本為男兒身，生理上肌肉 量的先天優勢使其他選手面臨不公。更何況，在哈伯德變性以前，就已開始接觸舉重這個運動項目。

紐西蘭舉重選手哈伯德2日締造歷史，成為首位在奧運出賽的跨性別運動員。(路透)

此外，就連IOC內部也承認現行對於跨性別參賽選手的睪固酮規定太鬆。IOC一名不具名的官員表示，每公升10nm的濃度是早期的數據，現在很多最新研究都表明這個濃度還是太高，因此今年賽事結束後，會針對這個議題近一步檢討。

接受IOC諮詢長達20年的耶魯大學 內分泌學家詹納(Myron Genel)表示：「睪固酮濃度標準太舊，不是最尖端的測量技術。」他和另一名專家都認為，標準應該降低至每公升5奈米莫耳。

哈伯德出局後沒有接受記者提問，但發表簡短聲明。她說：「對於我參賽引發的爭議，我並非全然不知。因此，我要特別感謝IOC，感謝他們真正堅守奧運的原則，讓人人都能參與運動，運動是具包容力，且沒有障礙的。」