美月底前完成撤軍 傳推新難民計畫接納阿富汗人

一位政府官員與2名熟悉內情的消息人士今天表示，美國 拜登政府將推出新計畫，讓特定阿富汗 人士以難民身分在美國安頓下來。

上述3位不具名消息人士說，美國國務院 預料會在明天宣布所謂的Priority Two難民計畫。

記者請國務院發表看法，國務院尚未回應。

美國本月底將正式撤離阿富汗之際，阿富汗戰事持續升高，塔利班不斷攻城掠地。

議員與倡議組織拜登施壓，要求他援助在阿富汗20 年戰爭期間與美軍並肩作戰的阿富汗人，因為他們可能遭到民兵組織塔利班（Taliban）報復。

拜登政府官員表示，新難民計畫將納入替美國資助的計畫工作，或任職於美國非政府組織與媒體，但不在「特殊移民簽證」（SIV）涵蓋範圍的人士。可申請「特殊移民簽證」者，包括口譯人員等替美國政府工作的阿富汗人與其親屬。

美國已經展開名為「盟友避難行動」（Operation Allies Refuge）的撤離計畫，約200名「特殊移民簽證」申請正在最後作業階段的阿富汗人及其家屬上週已據此飛抵美國。

政府官員表示，為阿富汗人提供的新計畫，有別於提供給伊拉克人的Prority Two計畫，這項阿富汗計畫將要求申請人透過美國機構、美國高階官員、非政府組織或媒體推薦。