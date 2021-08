一家4口3染疫 佛州女痛失父兄「只能在病榻旁說愛你」

「害怕」從來不是不打疫苗 的理由。佛羅里達州24歲女子派頓.麥考爾(Payten McCall)在因新冠肺炎 失去父親馬克(Mark McCall)與哥哥布利特(Britt McCall)後,呼籲未接種疫苗的人務必盡速接種,以保護自己和家人。

派頓表示,由於家族有病史,不確定施打疫苗後身體會對疫苗產生何種反應,因此沒有接種疫苗的意願。她說:「我們不反對疫苗,也沒有試圖要去說服別人『不要打疫苗』,我們只是尊重個人選擇自由,但很不幸地我們做錯了決定。」

由於未曾接種,麥考爾一家成為染疫的高風險族群。果不其然,一家四口中三人染疫,除派頓的父兄外,母親雪莉(Sherry McCall)也染疫住院,只有派頓一人確定陰性;雖然最終母親痊癒,並在7月31日出院回家,但對於同時失去丈夫與長子,母親悲痛欲絕。

派頓說:「這件事對我和我們全家而言,都是打擊最大、最難熬的一刻,我不希望這種事情發生在任何人身上。」

而派頓自己在父兄雙雙因新冠肺炎驟然辭世後,也克服恐懼接種疫苗;但因仍有染疫風險,無法以自己想要的方式送父親走最後一程。

她表示:「我不能抱爸爸、不能親爸爸,只能輕輕觸碰,告訴爸爸我對於他抗疫的勇氣與表現有多麼自豪,告訴他我有多愛他,但爸爸卻只能輕聲回我一句『我也愛你』。」

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)統計,全美目前只有約49.5%的人口完整接種雙劑疫苗,但美國目前Delta變種病毒帶來的疫情擴散,使尚未接種或只接種一劑的民眾面臨較高染疫風險,南方幾個接種率較低的州,過去三周以來的確診率、住院率都顯著增加,派頓以過來人的經驗,告訴害怕或拒絕接種的民眾,疫苗是救命唯一的良方。

