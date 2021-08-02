一家4口3染疫 佛州女痛失父兄「只能在病榻旁說愛你」

「害怕」從來不是不打疫苗 的理由。佛羅里達州24歲女子派頓．麥考爾(Payten McCall)在因新冠肺炎 失去父親馬克(Mark McCall)與哥哥布利特(Britt McCall)後，呼籲未接種疫苗的人務必盡速接種，以保護自己和家人。

派頓表示，由於家族有病史，不確定施打疫苗後身體會對疫苗產生何種反應，因此沒有接種疫苗的意願。她說：「我們不反對疫苗，也沒有試圖要去說服別人『不要打疫苗』，我們只是尊重個人選擇自由，但很不幸地我們做錯了決定。」

由於未曾接種，麥考爾一家成為染疫的高風險族群。果不其然，一家四口中三人染疫，除派頓的父兄外，母親雪莉(Sherry McCall)也染疫住院，只有派頓一人確定陰性；雖然最終母親痊癒，並在7月31日出院回家，但對於同時失去丈夫與長子，母親悲痛欲絕。

派頓說：「這件事對我和我們全家而言，都是打擊最大、最難熬的一刻，我不希望這種事情發生在任何人身上。」

而派頓自己在父兄雙雙因新冠肺炎驟然辭世後，也克服恐懼接種疫苗；但因仍有染疫風險，無法以自己想要的方式送父親走最後一程。

她表示：「我不能抱爸爸、不能親爸爸，只能輕輕觸碰，告訴爸爸我對於他抗疫的勇氣與表現有多麼自豪，告訴他我有多愛他，但爸爸卻只能輕聲回我一句『我也愛你』。」

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)統計，全美目前只有約49.5%的人口完整接種雙劑疫苗，但美國目前Delta變種病毒帶來的疫情擴散，使尚未接種或只接種一劑的民眾面臨較高染疫風險，南方幾個接種率較低的州，過去三周以來的確診率、住院率都顯著增加，派頓以過來人的經驗，告訴害怕或拒絕接種的民眾，疫苗是救命唯一的良方。